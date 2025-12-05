Nemocnice v Jihlavě využívá roboty. Sami přivolají výtah, rozvezou obědy a uklidí

„Dva roboti jsou aktuálně nasazeni v kuchyňském provozu, kde rozvážejí stravu v podzemních koridorech, a zbývající čtyři potom využíváme k úklidu vymezených prostor,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
Počet robotizovaných pomocníků, případně jejich využití, se podle ní v budoucnu ještě určitě rozšíří. „Systém je připraven i pro přepravu zdravotnického materiálu napříč celým areálem,“ prozradila.
Roboti fungují díky ultra rychlé a spolehlivé 5G síti, která zajišťuje bezpečný provoz a přesné řízení v náročném nemocničním prostředí. Navíc dokážou zcela samostatně používat i výtahy.
„Zavedení autonomních robotů je výrazným krokem k modernizaci naší nemocnice,“ zmínil ředitel Nemocnice Jihlava Alexander Filip. „Díky tomu zefektivníme provoz, ulevíme zaměstnancům a získáme technologie, které zatím nikde jinde v českém zdravotnictví nefungují. Jedná se o unikátní systém,“ pochvaloval si.
Zájem projevila i nemocnice v Motole
A na to jsou v Jihlavě náležitě pyšní. Navíc, svojí odvahou zapojit do chodu roboty, inspirovalo vedení nemocnice také další zdravotnická zařízení v Česku.
„Na technologii se přijedou podívat například zástupci Fakultní nemocnice v Motole,“ doplnil Filip.
Plechové skříňky naplněné obědy pro pacienty začali roboti rozvážet po jednotlivých odděleních v rámci testovacího provozu už před pár dny, každopádně se zatím nestalo, že by zabloudili.
„Jsou naprosto precizní. A bát se nikdo nemusí ani případné srážky, protože pokud se robotovi někdo náhle připlete do cesty, okamžitě zastaví,“ uvedla Zachrlová.
Celková investice do technologie vyšla jihlavskou nemocnici na 19 713 000 korun bez DPH. „Projekt je financován Evropskou unií, je součástí Národního plánu obnovy a probíhá za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR,“ dodala mluvčí Nemocnice Jihlava.