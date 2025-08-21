Ve středu kolem poledne se kolem desítek aut na dálnici D1 směrem na Brno prohnal černý Range Rover Sport. Volný průjezd si vynucoval modrým majákem umístěným za předním sklem. Mimo jiné nebezpečně předjížděl kolonu vozidel.
Hned tři řidiči nezávisle na sobě postupně na linku 158 počínání šoféra oznámili. Poprvé ve 12:18 z 65. kilometru. „Oznamovateli přišlo chování řidiče zvláštní a policistům uvedl kromě podrobného popisu vozidla také část české registrační značky,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Během dalších několika minut na tísňovou linku se stejným oznámením zavolali další dva řidiči. „Mezi oznamovateli byl také příslušník Policie České republiky,“ podotkla mluvčí.
„Z oznámení opět vyplývalo, že řidič černého vozidla používá modrý maják a rychlou jízdou si vynucuje průjezd,“ dodala Čírtková. Z oznámení už policisté znali celou registrační značku vozidla, a mohli tak zjistit jeho provozovatele.
Arogantní řidič s celou řadou záznamů
K vozidlu se rovněž vydala hlídka dálniční policie. Všimla si, jak černý Range Rover sjel na 104. kilometru. Vůz pak policisté zastavili v obci Petrovice. Řídil ho čtyřiačtyřicetiletý muž.
Srb se řítil noční D1 rychlostí 237 kilometrů v hodině, vyhmátla ho hlídka
„Jakékoliv porušení zákona a používání modrého majáku odmítl a s policisty jednal velmi arogantně,“ řekla mluvčí. „Jen pro dokreslení lze uvést, že tento řidič má v kartě řidiče celkem devatenáct záznamů za nejrůznější dopravní přestupky a v minulosti měl vysloveno také devět zákazů řízení,“ doplnila.
Modrého majáku si policisté v autě nevšimli. Pokud v něm byl a řidič ho teoreticky stihl schovat například do přihrádky u spolujezdce, nemá běžná hlídka pravomoc ho hledat. Prohledat automobil by mohla pouze na základě povolení.
Až půlroční zákaz řízení a pokuta 25 tisíc
Proto se policisté obracejí na řidiče, kteří ve středu mezi 12:00 a 12:30 po dálnici na Vysočině projížděli a mají palubní kameru, aby se ozvali na tísňovou linku 158, případně se obrátili přímo na oddělení dálniční policie ve Velkém Beranově.
„Jde nám především o řidiče, kteří v tu dobu jeli ve směru na Brno, a černé vozidlo je předjíždělo s blikajícím modrým majákem. Pomoci nám mohou ale také řidiči, kteří jeli ve stejnou dobu směrem na Prahu a vozidlo s majákem mohli spatřit při míjení v protisměrném jízdním pásu,“ upřesnil zástupce vedoucího dálničního oddělení Jiří Chvátal.
Podle zákona o silničním provozu je neoprávněné použití nebo napodobení zvláštního výstražného světla zakázáno. Kdo tak učiní, dopouští se přestupku, za který ve správním řízení hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení na 4 až 6 měsíců. Tento přestupek nelze projednat na místě.