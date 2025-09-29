„Předpokládám, že výběrové řízení na nového ředitele bude vypsané do 14 dnů,“ řekl hejtman.
Někteří lékaři dlouhodobě uvádějí, že přístroje Tempus, které ZZS pořídila z dotací a používá je od roku 2020, nejsou pro jejich práci vhodné. V terénu podle nich vykazují chyby a nespolehlivě měří životní funkce pacientů. S poruchou defibrilátoru dávají do souvislosti také srpnové úmrtí muže v Humpolci. ZZS takové hodnocení vybavení opakovaně odmítá.
Zaměstnanci krajské záchranné služby cítí podle Miroslava Váchy, který byl do 25. září šéfem odborů organizace, dlouhodobou frustraci. Vácha to řekl ČTK. Soudí, že jejich problém a požadavky vedení záchranné služby neřeší. Doufali, že se situace posune po analýze zpracovávané kvůli napětí na pracovišti loni. Se závěry, které podle Váchy potvrdily šikanu, se ale podle něj dál nepracuje.
Místo toho se ZZS letos připojila ke krajskému projektu Zdravé pracovní prostředí ve zdravotnických zařízeních. Dotazník ale není anonymní, je navázán na osobní e-mailovou adresu, takže o to zaměstnanci nemají zájem, dodal Vácha.
V úterý minulý týden byl urychleně propuštěn lékař Aleš Kalousek, který předtím veřejně vyzval k nutnosti kultivovat pracovní prostředí. Podle Váchy mohla výpověď souviset i s Kalouskovou angažovaností v odborech. V odborových volbách minulý týden ve čtvrtek totiž chtěl Kalousek kandidovat. Podle Váchy to mohl být důvod jeho rychlého propuštění, protože jako s šéfem odborů by s ním organizace nemohla jednoduše rozvázat pracovní poměr. Novým předsedou odborové organizace se stal lékař Aleš Popov.
„Výjezdová skupina pod vedením dotyčného lékaře strávila téměř hodinu na výjezdu činnostmi, které nijak nesouvisejí s prací záchranné služby, a ohrozil tím dostupnost neodkladné zdravotní péče pro naše pacienty,“ uvedl k důvodu Kalouskovy výpovědi Petr Janáček, mluvčí ZZS. Kalousek své pochybení nepopírá. ČTK ale řekl, že zdržení bylo krátké a nevymykalo se případům jeho kolegů. O případu informoval také server SeznamZprávy.
K přístrojům Tempus Kalousek ČTK řekl, že jsou od začátku poruchové a nespolehlivé. Podle vyjádření ZZS hlásili záchranáři potíže s přístroji asi u dvou promile všech výjezdů. Výjezdů měli loni 49 865.
Srpnové úmrtí stejně jako fungování přístrojů prověřuje policie. Podnět byl prostřednictvím státního zastupitelství podaný loni. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové budou při vyšetřování rozhodující znalecké posudky.
Podle Janáčka bylo 64 monitorů a defibrilátorů pořízených v roce 2020 s předpokládanou životností 13 let. Udržitelnost, která je podmínkou získání dotace, je do roku 2029.
Podle zveřejněné rámcové smlouvy na přístroje dodané společností S & T Plus s. r. o. vyšel jeden na 550 tisíc korun.