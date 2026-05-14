Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

  14:26
Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14 kilogramů vážící vzducholodi pracovali modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka přes šest let. Nejnáročnější bylo dostat plavidlo do vzduchu. Pomohla až konstrukce podobná dronu.
Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více než šest let. Přes pět let z toho trvala práce na tom, aby mohl stroj skutečně a hlavně řiditelně létat. | foto: ČTK

Svým počinem organizátoři odkázali k letošnímu 140. výročí vydání Vernova románu, ve kterém si hlavní hrdina mohl svět prohlížet z výšky. Ukázka letu byla dnes v Pelhřimově první ze série akcí spojených s letošním festivalem rekordů. Příští týden na ni naváže vyhlášení Rekordmanů roku v pražské Valdštejnské zahradě.

Vzhled modelu, který se podobá skutečné lodi, ale místo stěžňů s plachtami má sloupy s vrtulemi, dal Ladislav Badalec. Tvůrce modelů ji v 80. letech minulého století navrhl jako vystřihovánku pro časopis ABC podle původních ilustrací Leona Benetta. K Badalcově podobě odkazuje i dnes oceněný model, který má 81 vrtulí, 43 motorů a regulátorů a šest baterií. Ve vzduchu vydrží několik minut.

Než se do něj ale dostal, prošli si konstruktéři dlouhou cestou plnou omylů. Zatímco sestavení samotné lodi s balzovým tělem zabralo asi půl roku, přes pět let trvala práce na tom, aby mohl stroj skutečně a hlavně řiditelně létat. Neobešlo se to ani bez pádů.

„Jednou spadl z výšky asi sedmi metrů na špičku, od té doby ji má takovou otlačenou. Mnohokrát spadl na bok. Jednou se mu podařilo udělat půlvýkrut a přistál na vrtule. To se celé tak trochu zamuchlalo dohromady, takže to bylo obrovská práce to zase uvést do původního stavu,“ popsal komplikace Hrášek.

Dosavadních 35 ročníků Festivalu rekordů se konalo v Pelhřimově. Zpočátku byl třídenní akcí, později jednodenní. Odhadovaná návštěvnost byla asi deset tisíc lidí. Letos bude festival součástí Dne otevřených dveří Kraje Vysočina v Jihlavě.

„V Pelhřimově nedošlo k dohodě s městem, pořadatelé hledali nějaké nové místo a já jsem rád, že to spojíme s dnem otevřených dveří a budou tady velice zajímavá vystoupení rekordmanů,“ řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Den otevřených dveří bude v pátek 12. června.

14. května 2026  14:26

