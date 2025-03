Kilometr oplocení a náhradní lávka. Oprava Vysocké ve Žďáře konečně začala

Ihned po kácení se hlavní dodavatel stavby, žďárský Aquasys, vrhl na frézování povrchů. „Zatím jedeme bez komplikací, podle harmonogramu. Jsme ale teprve na samém začátku,“ zhodnotil za firmu stavbyvedoucí Jaromír Kocián.

Od pondělí 24. března již začnou práce na rekonstrukci mostu ve Studentské ulici. Přemostění potoka Staviště bude proto uzavřeno nejen pro motoristy, jako ostatně už tento týden, ale nově také pro chodce.

„Máme připravenou provizorní lávku, kterou budou moci pěší během rekonstrukce využívat. Objednán je také kilometr oplocení, pomocí nějž budeme vytvářet koridory, které chodce bezpečně nasměrují na správnou trasu,“ nastínil Kocián.

Příští týden odstartují rovněž opravy kanalizace, přičemž postupovat se bude od retenční nádrže ve spodní části Vysocké ulice přes okružní křižovatku a poté ulicí dál směrem nahoru. Další dodavatelé, jež se na rozsáhlé zakázce podílejí, zahájí také přeložky vedení plynu a elektřiny.

Očekávaný dopravní kolaps zatím nenastal

Ačkoliv se řada obyvatel z přilehlé čtvrti Vysočany obávala dopravního kolapsu, uzavírky zatím provoz nijak extrémně nekomplikují. Potíže s výjezdem ze sídliště na hlavní tah městem mají motoristé hlavně v ranní špičce, kdy místní míří do zaměstnání a do škol. V tuto dobu vznikají kolony.

„První den to byla katastrofa, auta se ‚štosovala‘ od křižovatky s Wonkovou ulicí až k Tokozu, protože bylo třeba pouštět řidiče najíždějící z vedlejších ulic. Další dny to už bylo klidnější, i když kolony se samozřejmě tvoří i teď. Musí se vyjet s rezervou,“ vylíčila Hana Siebenbürgerová, která dojíždí do města za prací z menší obce u Žďáru.

Město zatím dopravní situaci jen sleduje. „První týden jsme si dali na její monitorování, vždy totiž nějakou dobu trvá, než si řidiči na nový režim zvyknou. Poté budeme vše vyhodnocovat a případně přistoupíme k dalším opatřením,“ uvedla Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice. Ve hře je například umístění semaforu, jenž by řídil výjezd z Vysočan na hlavní průtah.

Proměna Vysocké ulice, která je součástí trasy na Sněžné a Poličku, vyjde na zhruba sto milionů korun. Podílí se na ní město, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. K nim se připojuje řada provozovatelů sítí, aby provedli jejich přeložky. Po úpravách se Vysocká dočká nejen nových povrchů a sítí, ale i osvětlení, chodníků či zeleně.

Rekonstrukce Vysocké ulice se měla uskutečnit již před lety, několikrát za sebou však byla z nejrůznějších důvodů odložena. Letos se opravy týkají úseku od mostu ve Studentské ulici po křížení Vysocké a Vnitřní ulice, příští rok postoupí opravy až na okraj města.