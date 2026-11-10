Komplikace pro řidiče v Úsobí. Kraj chystá roční opravu průtahu městysem

Stavební práce by měly začít v dubnu 2027 a potrvají až do února následujícího roku. Rekonstrukce se nebude týkat pouze samotné vozovky. Součástí projektu je také výstavba chodníku, úprava vjezdů k nemovitostem, autobusové zastávky a prostoru pro kontejnery na komunální odpad. Počítá se rovněž s terénními úpravami a novou zelení.
„Chceme, aby opravené silnice byly nejen v dobrém technickém stavu, ale aby také odpovídaly potřebám místních obyvatel. Proto vítáme spolupráci s obcemi, díky které můžeme současně s opravou vozovky řešit chodníky, zastávky i další veřejná prostranství,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Obě etapy se uskuteční za úplné uzavírky komunikace.
Silničáři nejprve obnoví podkladní vrstvy komunikace metodou recyklace za studena. Následně položí dvě nové asfaltové vrstvy. Investici si rozdělí kraj a městys podle rozsahu jednotlivých částí stavby. Kraj bude svou část financovat z vlastního rozpočtu.
Projekt je rozdělený do dvou etap. Důvodem je finanční i stavební náročnost rekonstrukce. Obě etapy se uskuteční za úplné uzavírky komunikace. Kraj Vysočina nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele druhé etapy.
Opravy průtahu Úsobí nebudou touto investicí dokončené. Projektanti už připravují rekonstrukci navazujícího úseku dlouhého přibližně 800 metrů. V této části intravilánu městyse se počítá také se snížením nivelety silnice, a to až o 40 centimetrů. Zásah si však vyžádá přeložky inženýrských sítí.
Městys má v této lokalitě navíc vlastní plány. Připravuje rekonstrukci a úpravu veřejného prostoru v okolí kostela.