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Obnova tahu z Nového Města na Boskovice finišuje. Před tím se ale zcela uzavře

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  15:27
Od středy bude uzavřen průtah Novým Městem na Moravě, a to v úseku od...

Od středy bude uzavřen průtah Novým Městem na Moravě, a to v úseku od křižovatky u marketu Billa (na snímku) po odbočku na obec Křídla. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Dosud se rekonstrukce Brněnské ulice, která je hlavním tahem z Nového Města na...
Tudy už ne. Devatenáctka na výjezdu z Nového Města na Bystřici bude od 30. září...
Tudy už ne. Devatenáctka na výjezdu z Nového Města na Bystřici bude od 30. září...
Od středy bude uzavřen průtah Novým Městem na Moravě, a to v úseku od...
7 fotografií
Do finále míří rekonstrukce silnice I/19 mezi Novým Městem na Moravě a jeho místní částí Olešná. Provoz na hlavním tahu na Boskovice je tam kvůli opravám omezený už od července, doposud se však jednalo pouze o částečné uzavírky a dopravu řízenou semafory. Nyní čeká řidiče nejnáročnější etapa oprav.

„Od středy 30. září do 26. října bude silnice v úseku od křižovatky u prodejny Billa až po křižovatku ve směru na obec Křídla uzavřena úplně. Po dobu uzavírky nebude možné tímto úsekem projet,“ upozornil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Doplnil, že právě v této zhruba tříkilometrové části je vozovka velmi úzká, proto zhotovitel přistoupil k jejímu úplnému uzavření.

Hlavní spojnice mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem bude v rekonstruované části dostupná jenom majitelům dotčených nemovitostí, a to po dohodě se stavebníky. Stejně tomu bude rovněž s průjezdem k evangelickému hřbitovu na okraji města.

Dosud se rekonstrukce Brněnské ulice, která je hlavním tahem z Nového Města na Boskovice, pojila jen s částečnými uzavírkami.
Tudy už ne. Devatenáctka na výjezdu z Nového Města na Bystřici bude od 30. září až do závěru října uzavřena.
Tudy už ne. Devatenáctka na výjezdu z Nového Města na Bystřici bude od 30. září až do závěru října uzavřena.
Od středy bude uzavřen průtah Novým Městem na Moravě, a to v úseku od křižovatky u marketu Billa (na snímku) po odbočku na obec Křídla.
7 fotografií

Motoristé, mířící po „devatenáctce“ na Bystřici, budou muset při svých cestách využít objízdnou trasu. Ta povede přes vesnice Bobrová a Zvole, a dále po silnici II/388 až do Bystřice nad Pernštejnem.

Opravy více než čtyř kilometrů frekventované silnice, jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), mají vyjít na necelých 40 milionů korun bez daně. K rekonstrukci ŘSD přistoupilo kvůli vyjetým kolejím, četným prasklinám a dírám ve vozovce.

„Po dokončení úprav získá celý úsek nové povrchy, ale i odvodnění a vodorovné dopravní značení,“ sdělil za investora Luděk Hubáček, mluvčí ŘSD na Vysočině.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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