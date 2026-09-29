„Od středy 30. září do 26. října bude silnice v úseku od křižovatky u prodejny Billa až po křižovatku ve směru na obec Křídla uzavřena úplně. Po dobu uzavírky nebude možné tímto úsekem projet,“ upozornil novoměstský starosta Michal Šmarda.
Doplnil, že právě v této zhruba tříkilometrové části je vozovka velmi úzká, proto zhotovitel přistoupil k jejímu úplnému uzavření.
Hlavní spojnice mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem bude v rekonstruované části dostupná jenom majitelům dotčených nemovitostí, a to po dohodě se stavebníky. Stejně tomu bude rovněž s průjezdem k evangelickému hřbitovu na okraji města.
Motoristé, mířící po „devatenáctce“ na Bystřici, budou muset při svých cestách využít objízdnou trasu. Ta povede přes vesnice Bobrová a Zvole, a dále po silnici II/388 až do Bystřice nad Pernštejnem.
Opravy více než čtyř kilometrů frekventované silnice, jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), mají vyjít na necelých 40 milionů korun bez daně. K rekonstrukci ŘSD přistoupilo kvůli vyjetým kolejím, četným prasklinám a dírám ve vozovce.
„Po dokončení úprav získá celý úsek nové povrchy, ale i odvodnění a vodorovné dopravní značení,“ sdělil za investora Luděk Hubáček, mluvčí ŘSD na Vysočině.