Brána Matky Boží je pod lešením. Jak bude vypadat, radnice na plachtě radši neukáže

Podle primátora Petra Ryšky (ODS) byl prostor oficiálně předán zhotoviteli, který už také zahájil klíčové přípravy. „Firma dělá sondy a zjišťuje, jak hluboko se budou muset škrábat spáry mezi kameny. Vše je konzultováno s památkáři,“ sdělil primátor s tím, že podle aktuálních zjištění bude muset být zdivo obnaženo zřejmě více, než předpokládaly původní plány.
Zatímco v uplynulých dnech probíhaly spíše průzkumné práce, nyní už bude na místě platit podrobný harmonogram a stavební ruch zesílí.
Pohled na historickou památku brzy zakryjí plachty. Ohledně nich radní vedli debatu, co na ně nechat vytisknout. Nakonec zvítězila opatrnost - na plachtách nebude vizualizace budoucí podoby, ale fotografie brány v jejím současném stavu.
„Domluvili jsme se, že tam dáme radši to, jak brána vypadala. Kdybychom tam dali, jak bude vypadat, a ona pak po dokončení vypadala trochu jinak, tak to zase schytáme všichni,“ vysvětlil s nadsázkou Ryška.
Plachty tak budou sloužit jako estetická clona staveniště, která lidem připomene autentickou podobu věže.
Infocentrum se vrací do „domečku“
Rekonstrukce si vyžádala také dočasné přestěhování turistických služeb. Informační centrum, které v Bráně Matky Boží sídlilo, je již prázdné. „Vnitřek už je vystěhovaný,“ potvrdil primátor.
Jako náhrada bude lidem k dispozici provizorní zázemí na Masarykově náměstí. Nejde však o žádnou novinku - turisté i místní se vrátí do známé dočasné montované stavby, která v horní části náměstí stojí během letní sezony pravidelně.
Právě tento „domeček“ bude sloužit jako hlavní informační bod po dobu, než se infocentrum bude moci přesunout do prostor bývalého Čedoku ve spodní části Masarykova náměstí. Přesun do „Čedoku“ je plánován jako dočasné řešení po dobu rekonstrukce brány.
Ovšem kdy přesně se tam úředníci a informační servis přesunou, zatím radnice neupřesnila. Podle primátora je to otázka dalších jednání s organizací Brána Jihlavy. Samotná oprava věže a sanace jejího zdiva by měla naplno běžet v následujících měsících.