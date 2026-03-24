Brána Matky Boží je pod lešením. Jak bude vypadat, radnice na plachtě radši neukáže

Jan Salichov
  8:47
Dominanta Jihlavy a jediná zachovaná městská brána, Brána Matky Boží, se mění ve staveniště. Kolem věže vyrostlo lešení. Rekonstrukce, jež výrazně ovlivní letošní sezonu, bude podle prvních průzkumů náročnější, než se čekalo. Radnice navíc zvolila opatrnou strategii v tom, jak bude opravu prezentovat veřejnosti.

Podle primátora Petra Ryšky (ODS) byl prostor oficiálně předán zhotoviteli, který už také zahájil klíčové přípravy. „Firma dělá sondy a zjišťuje, jak hluboko se budou muset škrábat spáry mezi kameny. Vše je konzultováno s památkáři,“ sdělil primátor s tím, že podle aktuálních zjištění bude muset být zdivo obnaženo zřejmě více, než předpokládaly původní plány.

Zatímco v uplynulých dnech probíhaly spíše průzkumné práce, nyní už bude na místě platit podrobný harmonogram a stavební ruch zesílí.

Rekonstrukce Brány Matky Boží by měla být podle prvních průzkumů náročnější, než se čekalo. Radnice též zvolila opatrnou strategii v tom, jak bude opravu prezentovat veřejnosti. (23. března 2026)
Brána v ulici Matky Boží v centru Jihlavy. Takto - i s omítkou - vypadala na jedné ze starých pohlednic.
Na památce se už nějaký čas drolí kameny i betonové spárování.
Pohled na historickou památku brzy zakryjí plachty. Ohledně nich radní vedli debatu, co na ně nechat vytisknout. Nakonec zvítězila opatrnost - na plachtách nebude vizualizace budoucí podoby, ale fotografie brány v jejím současném stavu.

„Domluvili jsme se, že tam dáme radši to, jak brána vypadala. Kdybychom tam dali, jak bude vypadat, a ona pak po dokončení vypadala trochu jinak, tak to zase schytáme všichni,“ vysvětlil s nadsázkou Ryška.

Plachty tak budou sloužit jako estetická clona staveniště, která lidem připomene autentickou podobu věže.

Infocentrum se vrací do „domečku“

Rekonstrukce si vyžádala také dočasné přestěhování turistických služeb. Informační centrum, které v Bráně Matky Boží sídlilo, je již prázdné. „Vnitřek už je vystěhovaný,“ potvrdil primátor.

Jako náhrada bude lidem k dispozici provizorní zázemí na Masarykově náměstí. Nejde však o žádnou novinku - turisté i místní se vrátí do známé dočasné montované stavby, která v horní části náměstí stojí během letní sezony pravidelně.

Symbol Jihlavy po opravě podobu nezmění, bránu pokryje „jen“ mikroomítka

Právě tento „domeček“ bude sloužit jako hlavní informační bod po dobu, než se infocentrum bude moci přesunout do prostor bývalého Čedoku ve spodní části Masarykova náměstí. Přesun do „Čedoku“ je plánován jako dočasné řešení po dobu rekonstrukce brány.

Ovšem kdy přesně se tam úředníci a informační servis přesunou, zatím radnice neupřesnila. Podle primátora je to otázka dalších jednání s organizací Brána Jihlavy. Samotná oprava věže a sanace jejího zdiva by měla naplno běžet v následujících měsících.

