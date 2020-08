Brod mění styl. Nově opravené ulice mají užší vozovky a široké chodníky

„Nechápu, proč je ta silnice tak úzká,“ povzdechl si v diskusích na Facebooku pod fotkami opravené Dolní ulice Josef Šafrhans.



„Milion nesmyslů na úkor šíře silnice,“ přidala se v téže diskusi Barbora Škoudlilová.

„Mně se to nelíbí. Kdyby to osadili pořádnými stromy, aby tam byl stín, a ne zase jen beton a asfalt. Chodník je zbytečně široký,“ poznamenala Ivana Dvořáková.

Vozovka v Dolní ulici, po níž denně projede přibližně dvanáct tisíc aut, se po rekonstrukci skutečně velmi výrazně zúžila. Podle vedení města to však bylo záměrné a dopředu plánované.

Z Dolní ulice je totiž nově jednosměrka. Dopravu odvádí pouze ve směru od náměstí, přesněji Žižkovy ulice, kde se ale ještě pracuje, k mostu přes řeku Sázavu. A proto mohla být vozovka tolik zúžena a naopak rozšířeny chodníky.

Plynulosti dopravy to pomůže, ukázala simulace

„Celá koncepce spočívala právě v tom, že se zásadním způsobem změní dopravní režim v Dolní ulici a v centrální části města,“ říká místostarosta Libor Honzárek.

Už před více než deseti lety dopravní experti radnici představili počítačový model, v němž nasimulovali počty a typy vozidel projíždějících ulicemi Dolní, Žižkova a Na Ostrově pouze jednosměrně.

„Plynulost dopravy byla v tom případě mnohem lepší,“ konstatoval Honzárek.

Představený model byl hlavním argumentem pro další jednání s policií, výborem pro územní plánování i Krajem Vysočina, který je vlastníkem komunikace. A rozhodl i u zastupitelů.

„Tím jsme si mohli dovolit rozšířit chodníky místy až na luxusní šířku,“ říká místostarosta.

K zúžení vozovky velkou měrou přispěl i jakýsi optický klam. Mezi obrubníky chodníků je dostatečný prostor na obousměrný provoz. „Střední část vozovky je z živice. Na každé její straně ale je metrový dlážděný pruh,“ vysvětluje Honzárek.

Místostarosta: Dlážděné pruhy nejsou cyklostezky

Lidé si pruh často pletou s cyklostezkou a zlobí se, že povrch není zcela rovný. „To opravdu není cyklostezka. Je to jen proužek, který by mohl být v případě potřeby využit pro dočasné provizorní obousměrné uspořádání, pokud by bylo potřeba,“ upozornil Honzárek.

Nové uspořádání Dolní ulice umožnilo vybudovat i tři zálivy. Ty mohou sloužit jednak pro zásobování, ale také třeba pro krátké stání. Na křižovatce se Žižkovou ulicí vznikl středový ostrůvek. A na velkoryse pojatém chodníku se dostalo i na lavičky, které v této části nebyly.

Výtky některých lidí směřují k tomu, že se opět jedná o velké vydlážděné plochy bez zeleně. To ale radnice odmítá. V Dolní ulici stromy přibudou, dřív tam nebývaly vůbec. Jen musí trochu dorůst.

„Použité povrchy navazují na materiály použité na náměstí, v horní části Dolní ulice i na mostě u Kateřiny,“ dodal místostarosta Honzárek.

Naprostá většina reakcí na nově otevřenou Dolní ulici je pozitivních. „Mně se to líbí,“ jednoduše oznámila Pavlína Cikhartová. Příspěvek se hned zalíbil devíti dalším lidem. „Je to krásný!“ napsala i Kateřina Baštová.

Podle vedení města by se z Dolní ulice měl po rekonstrukci stát bulvár, který by mohl do centra města přilákat i víc lidí, a tudíž potenciálních zákazníků mnohých obchůdků. „Z Dolní ulice je komfortní veřejný prostor, který by měl být velmi dobře vnímán obchodníky, živnostníky, chodci i řidiči,“ poznamenal Honzárek.



Opravená je i Strážná ulice vedoucí za Pleasem

S podobnými pocity lidé vnímají i další dvě ulice, které se koncem týdne otevřely. Opravená je Strážná ulice vedoucí za Pleasem i Jahodova, jež se nachází poblíž nemocnice. Obě mají nový asfaltový povrch a dlážděná parkovací místa. I tyto ulice jsou jednosměrné, tudíž mohla být vozovka i zde oproti původnímu stavu zúžena.

„Opravdu je vozovka užší, někde je toho dláždění až zbytečně moc. Ale pořád je to lepší než široká a rozbitá silnice, jako tu bývala. A hlavně že už rekonstrukce skončila,“ konstatoval pan Jaroslav, který bydlí ve Strážné ulici. Kvůli opravě byla zavřená od loňského prosince.

V Havlíčkově Brodě jsou momentálně uzavřené dvě ulice. Práce se dokončují v centru v Žižkově ulici, navazující právě na Dolní. Ta by měla být stavebně dokončena během října. Investoři, kterými jsou kraj i město, ji mají převzít do konce listopadu.

Do konce prázdnin by se měl otevřít i výjezd z města na Světlou nad Sázavou. Okrouhlická a Mlýnská ulice jsou uzavřeny kvůli rekonstrukci kanalizace.