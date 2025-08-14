Řidiče mezi Jihlavou a Znojmem na čtvrt roku zpomalí oprava mostu v Rančířově

Autor: ,
  13:06
Pokračující oprava mostu v Rančířově začala ovlivňovat dopravu na páteřní silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Dělníci budou na místě čtvrt roku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově po volné polovině mostu. Řízen je provizorními semafory. Před nimi se tvoří kolony aut.

„Podle posledního sčítání projede po mostě denně v průměru na deset tisíc vozidel, z toho nákladní a kamionová doprava tvoří přibližně čtvrtinu,“ uvedl Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

To je jeden z důvodů, proč ŘSD k rekonstrukci přistoupilo. Most totiž dosud není ve zcela havarijním stavu a dopravě by za jiných okolností dál sloužil.

Komplikovat provoz na hlavním tahu a opravovat se bude most v Rančířově až do konce října letošního roku. ŘSD za práce zaplatí bezmála 8 milionů korun.
Komplikovat provoz na hlavním tahu a opravovat se bude most v Rančířově až do konce října letošního roku. ŘSD za práce zaplatí bezmála 8 milionů korun.
Komplikovat provoz na hlavním tahu a opravovat se bude most v Rančířově až do konce října letošního roku. ŘSD za práce zaplatí bezmála 8 milionů korun.
Komplikovat provoz na hlavním tahu a opravovat se bude most v Rančířově až do konce října letošního roku. ŘSD za práce zaplatí bezmála 8 milionů korun.
4 fotografie

„Stav spodní stavby byl ohodnocen stupněm V - špatný a nosná konstrukce stupněm II. Použitelnost mostu je hodnocena stupněm III, což znamená použitelný s výhradou,“ popsal Veselý.

Práce spočívají v opravě opěr, sanaci nosné konstrukce, opravě svršku mostu a spodní stavby. Oprava byla zahájena už loni v září a během zimy byla přerušena technologickou přestávkou.

Zatímco loni se práce soustřeďovaly výhradně pod mostem a sanována byla spodní stavba, teď práce postoupily na vrchní konstrukci. „Na ní budou provedeny, po polovinách mostu, opravy říms, vyměněna bude hydroizolace a vozovkové souvrství,“ prozradil Jiří Veselý.

V místě je provoz veden kyvadlově, řízený je semafory. Často se tu tvoří kolony, řidiči musí počítat se zdržením.

Rekonstrukci má na starosti společnost Simost za smluvenou částku 7,75 milionu korun. Uvedení mostu do plného provozu nastane na konci října.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

Neznámý pachatel pilou nařezal kmen stoletého javoru u vjezdu do areálu parku ve dvoře Střední školy stavební v Jihlavě u Štefánikova náměstí. Případem se zabývá magistrátní odbor životního...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Řidiče mezi Jihlavou a Znojmem na čtvrt roku zpomalí oprava mostu v Rančířově

Pokračující oprava mostu v Rančířově začala ovlivňovat dopravu na páteřní silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Dělníci budou na místě čtvrt roku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově po volné...

14. srpna 2025  13:06

Interiér děsný, ale krov perfektní. Proměna školy v sídlo charity už běží

Skoro přesně šestnáct let to trvalo, než budova bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě opět ožila. Nikoliv ale zásluhou studentů a výuky. Před koncem července začaly stavební práce. Historická...

14. srpna 2025  9:53

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:44

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  16:12

V Jihlavě našli unikátní dřevěný vodovod, trubky uchovají nečekaným způsobem

Při modernizaci pístovské vodárenské soustavy stavebníci učinili unikátní nález. V zemi narazili na část historického dřevěného potrubí. To od roku 1389 z pístovských rybníků vedlo pitnou vodu do...

13. srpna 2025  16:11

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

13. srpna 2025  11:07

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Bál jsem se vos ve světle auta, tak jsem se napil, balamutil opilý řidič hlídku

Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ, kterých se ve statistikách objevuje den co den několik, však měl tentokrát krajně neobvyklé...

11. srpna 2025  15:10

Solární panely pole více ohřívají, zjišťují při experimentu zemědělci

Fotovoltaické panely na polích ovlivňují jeho mikroklima. Mezi nimi je tepleji, liší se i vlhkost. A to ovlivňuje mimo jiné výskyt hmyzu a volně rostoucích rostlin. Na pokusných polích u Okrouhlice...

11. srpna 2025  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.