Oprava ikonického přibyslavského kulturního domu se prodraží a potrvá déle

„Ukázalo se, že čelní skla v průčelí budovy nejsou s podezdívkou posazena přímo na základech, jak bylo uvedeno v projektu, ale na betonovém věnci,“ informoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

A to je pro stavebníky problém. Celé průčelí totiž bylo ve velmi špatném stavu a mezi skla zatékalo. Voda a vlhkost se tak dostaly skrz podezdívku i do betonového věnce a během let jej značně nahlodaly.

„Bude to znamenat odbourání celé podezdívky i věnce a vybetonování věnce nového. Protože izolační trojskla budou třikrát těžší než stávající jednoduché prosklení, budou je muset nový věnec s podezdívkou unést,“ popsal starosta.

Není to jediná změna v předpokládaném postupu prací. Po odkrytí střechy na stavebníky vykoukla přes půl metru vysoká vrstva štěrku. Ta rovněž v původním projektu nebyla. Pro investora je to ale dobrá zpráva, do štěrku se může schovat vedení vzduchotechniky a nebude třeba ho vést vnitřkem. Na zateplení se rovněž bude muset použít jiná izolace.

Největší letošní investice města

Všechny změny v součtu rekonstrukci citelně prodraží. „Zatím to nemáme přesně sečtené. Dle odhadů ale půjde o zvýšení ceny o vyšší stovky tisíc korun,“ konstatoval Kamarád. Práce jsou přitom stále na počátku. Není vyloučené, že se neobjeví další podobná překvapení.

Rekonstrukce kulturního domu je největší investicí čtyřtisícové Přibyslavi v letošním roce. Práce na výměně průčelí, zateplení, opravě střechy i změně systému vytápění a vzduchotechniky měly dle původních předpokladů vyjít na 36 milionů korun. Většinu hradí město samo, dotace pomůže šesti miliony.

Vedení města má strach, že vedle navýšení ceny dojde i na prodloužení termínu dokončení. Původně se hovořilo o sklonku léta, pak o začátku podzimu. Naposledy byl termín prodloužen do konce října. „Harmonogram je dost napnutý, zřejmě žádost o další prodloužení přijde,“ obává se starosta.

Radnice stále počítá s tím, že nejpozději během listopadu by se měl do kulturního domu vrátit běžný provoz. V tu dobu začíná zimní divadelní a plesová sezona. A omezovat druhou sezonu v řadě už město nechce. Dům je uzavřen od začátku prosince. Kulturní akce se musí překládat jinam, kino nepromítá. A třeba ochotníci našli pro zkoušky zázemí v základní škole.

Už nyní je jisté, že kromě veškerého programu pod střechou se rekonstrukce citelně dotkne i letního kina. Obvykle se promítá v srpnu na prostranství za kulturním domem. Tam je ale nyní stavební dvůr a v létě plochu ještě nebude možné využít.

„Záležitost s letním kinem je stále otevřená. Promítat by se teoreticky dalo i jinde. Problém je však s instalací stožárů na uchycení plátna,“ podotkl Kamarád. Stožáry musí být pevně zabetonované, aby vydržely případný poryv větru, který by se do plátna opřel.

Přibyslavský kulturní dům stojí v menším parčíku přímo proti zámku. Charakteristický je svým proskleným průčelím. To si před více než dvaceti lety zahrálo ve filmu Ene Bene režisérky a scenáristky Alice Nellis s Ivou Janžurovou a Evou Holubovou v hlavních rolích.

Vzhled průčelí zůstane stejný

Vestibul budovy představoval volební místnost na malém městě. A to i přesto, že se uvnitř ve skutečnosti nikdy v historii nevolilo. Filmaře však zaujal právě vzhled průčelí, které domu dává typicky socialistické vzezření.

A přesně takové průčelí by kulturnímu domu mělo zůstat i po rekonstrukci. Vybudováno však bude dnešními postupy ze současných materiálů. A to tak, aby důkladně izolovalo. To se totiž dosud nedělo.

„Když jsme v zimě zapnuli topení, vytápěli jsme spíš parkoviště před vchodem,“ už dříve prohlásil Kamarád.

Přibyslavský kulturní dům byl vybudován koncem šedesátých let minulého století v socialistické akci „Z“. Dodnes vydržel bez výraznějších zásahů. Je typickým příkladem architektury té doby. Před čtyřmi roky ho často navštěvovali památkáři a uvažovali o jeho zařazení mezi nemovité památky. K tomu však nakonec nedošlo.

Původně měla oprava kulturního stánku začít už v roce 2020 a měla se uskutečnit za poloviční cenu. Radnice ale dlouho čekala na vyjádření poskytovatele dotace. Kvůli růstu cen materiálů pak musela zakázku soutěžit znovu.