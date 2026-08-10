Soutok stál dlouho v pozadí. Moderní náplavka má přivést lidi blíž k vodě

„Soutok se promění, bude tam krásný mobiliář, nová výsadba, špice bude zajímavě nasvětlená. Vznikne náplavka, kde půjde projít pobytovými schody až k řece,“ vylíčil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).
Oproti současnému stavu to bude podle něj velmi razantní změna. „Nyní tady řeky sice existují, proplouvají, ale nemáme k nim přístup, jsou upozaďovány. Teď je naopak lidem přiblížíme, a věřím, že to získá velkou oblibu,“ vyjádřil se starosta.
Prostor náplavky, navazující na již vybudovaný protipovodňový val, povede podél Balinky a dál pod lávku u Ostrůvku. Umožní tak dostat se v úrovni řeky až k soutoku s Oslavou. Nový pobytový prostor tedy poslouží nejen pro odpočinek, relaxaci a setkávání, ale i pro vycházky místních nebo jako další výletní cíl návštěvníků města.
Návaznost na Náměstí i parčík
Jak by mělo nové nábřeží vypadat, navrhl architekt Filip Musálek z brněnského ateliéru M2au. Ten se navíc věnoval jak samotnému soutoku Balinky a Oslavy, tak i proměně navazujících ploch, včetně Šebestiánského náměstí. Právě tento parčík u hradeb, v těsném sousedství samotného Náměstí, má za sebou už řadu úprav zeleně, povrchů i mobiliáře. Tím to ale nekončí.
„Součástí připravovaných změn bude ještě nové osvětlení parku, úprava chodníků i lepší propojení lokality s mostem přes silnici II/602. Cílem je vytvořit atraktivní a funkční místo, které přirozeně propojí centrum města s okolím řek,“ přiblížila plány mluvčí velkomeziříčské radnice Martina Váchová.
Celý projekt je podle ní koordinován i s rekonstrukcí Náměstí a přilehlých ulic, která ve městě začala již na jaře loňského roku a s náklady blížícími se 300 milionům korun patří mezi nejzásadnější investice v novodobé historii města.
Plánované zásahy mají dát okolí soutoku řek právě takovou podobu, aby s centrem ladil. „Konkrétnější pohled na to, jak by mohl prostor u Balinky v budoucnu vypadat, nabízí vizualizace,“ zmínila Váchová.
Projekt náplavky je podle velkomeziříčského starosty již připravený. „Město nyní čeká na vydání stavebního povolení,“ informoval starosta Kaminaras.