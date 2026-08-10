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Soutok stál dlouho v pozadí. Moderní náplavka má přivést lidi blíž k vodě

Autor:
  15:41
Soutok řek Balinky a Oslavy, podle nějž je Velké Meziříčí i pojmenováno, změní podobu. Z dosud ne příliš lichotivého prostranství, kde lidé neměli důvod se příliš zdržovat, chce mít radnice moderní náplavku. Dominovat jí bude velké pobytové schodiště, po němž se kolemjdoucí dostanou přímo k vodě.

„Soutok se promění, bude tam krásný mobiliář, nová výsadba, špice bude zajímavě nasvětlená. Vznikne náplavka, kde půjde projít pobytovými schody až k řece,“ vylíčil velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras (Společně VM).

Oproti současnému stavu to bude podle něj velmi razantní změna. „Nyní tady řeky sice existují, proplouvají, ale nemáme k nim přístup, jsou upozaďovány. Teď je naopak lidem přiblížíme, a věřím, že to získá velkou oblibu,“ vyjádřil se starosta.

Úsekem podél Balinky až k mostu u Ostrůvku budou moci lidé projít upraveným nábřežím.
Terénní špice mezi oběma toky by měla být po úpravách zajímavě nasvícená.
Lokalita se nachází na dohled Náměstí, které nyní také prochází kompletní rekonstrukcí.
Stávající podoba nábřeží u soutoku Balinky a Oslavy příliš lichotivá není.
7 fotografií

Prostor náplavky, navazující na již vybudovaný protipovodňový val, povede podél Balinky a dál pod lávku u Ostrůvku. Umožní tak dostat se v úrovni řeky až k soutoku s Oslavou. Nový pobytový prostor tedy poslouží nejen pro odpočinek, relaxaci a setkávání, ale i pro vycházky místních nebo jako další výletní cíl návštěvníků města.

Návaznost na Náměstí i parčík

Jak by mělo nové nábřeží vypadat, navrhl architekt Filip Musálek z brněnského ateliéru M2au. Ten se navíc věnoval jak samotnému soutoku Balinky a Oslavy, tak i proměně navazujících ploch, včetně Šebestiánského náměstí. Právě tento parčík u hradeb, v těsném sousedství samotného Náměstí, má za sebou už řadu úprav zeleně, povrchů i mobiliáře. Tím to ale nekončí.

„Součástí připravovaných změn bude ještě nové osvětlení parku, úprava chodníků i lepší propojení lokality s mostem přes silnici II/602. Cílem je vytvořit atraktivní a funkční místo, které přirozeně propojí centrum města s okolím řek,“ přiblížila plány mluvčí velkomeziříčské radnice Martina Váchová.

Úsekem podél Balinky až k mostu u Ostrůvku budou moci lidé projít upraveným nábřežím.
Terénní špice mezi oběma toky by měla být po úpravách zajímavě nasvícená.
Lokalita se nachází na dohled Náměstí, které nyní také prochází kompletní rekonstrukcí.
Stávající podoba nábřeží u soutoku Balinky a Oslavy příliš lichotivá není.
7 fotografií

Celý projekt je podle ní koordinován i s rekonstrukcí Náměstí a přilehlých ulic, která ve městě začala již na jaře loňského roku a s náklady blížícími se 300 milionům korun patří mezi nejzásadnější investice v novodobé historii města.

Plánované zásahy mají dát okolí soutoku řek právě takovou podobu, aby s centrem ladil. „Konkrétnější pohled na to, jak by mohl prostor u Balinky v budoucnu vypadat, nabízí vizualizace,“ zmínila Váchová.

Projekt náplavky je podle velkomeziříčského starosty již připravený. „Město nyní čeká na vydání stavebního povolení,“ informoval starosta Kaminaras.

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