Sázava je splavná i na svém horním toku, vodáci na to čekali roky

Ještě loni se Sázava kamenitým korytem jenom líně posouvala a vody bylo tak málo, že byl problém plout i na nafukovací matraci, aby ji člověk nepropíchl. Vleklé sucho předchozích let odhalilo balvany jindy ukryté pod vodou.

Na horním toku od Havlíčkova Brodu do Ledče nad Sázavou bylo touto dobou kolem 11 centimetrů vody a vodáci se bavili vtipem: „Znáte novou vodáckou hymnu? Zní: Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína.“

Tuto sezonu je vše jinak. Po několika dlouhých letech, kdy létu vládly tropické teploty, letos prší. A Sázava je konečně sjízdná v celém svém úseku, a to včetně peřejí v části přírodní rezervace Stvořidla.

„Těší nás, že je pro vodáky opět atraktivním i horní úsek Sázavy. Je to způsobeno vydatnými srážkami, které v uplynulých měsících částečně vyrovnaly deficit z předchozích let. I pondělní a úterní srážky se tento týden projevily příznivě,“ řekl Karel Březina, vedoucí centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy.



Desítky centimetrů nad vodáckým minimem

V úterý bylo například ve Světlé nad Sázavou v řece 92 centimetrů vody, přičemž minimum pro sjízdnost je podle vodáckého serveru hloubka šedesát centimetrů. Na středním toku řeky, který začíná v Ledči nad Sázavou, byla hladina dokonce ve výšce 130 centimetrů.

Jakmile srážky ustanou, s určitým zpožděním začnou průtoky zvolna klesat.

„Tato pro vodáky žádoucí situace vydrží na daném úseku pár dní, nejdéle týden. Pokud nepřijde další vlna srážek, průtoky poklesnou. Přejeme vodákům příjemné zážitky při splouvání a nabádáme k opatrnosti, zejména v blízkosti jezů,“ dodal Karel Březina z Povodí Vltavy.

O turisty a vodáky na řece Sázavě proto není nouze a zaměstnanci půjčoven lodí mají plno práce. „Máme doslova hoňky. Hlavně o víkendech se téměř nezastavíme. Je to nával,“ konstatuje Libuše Koudelová z půjčovny v Ledči nad Sázavou.

Jak má možnost pozorovat, na vodu se vydávají vodáci všech věkových kategorií.

„Jsou to staří, mladí, děti, prakticky ze všech koutů republiky. Oceňují hlavně to, že Sázava je po několika letech sjízdná i v létě ve svém horním toku. To je opravdu unikát,“ dodává s tím, že se tato část řeky v minulosti jezdila hlavně na jaře po tání a po velkých přívalových bouřkách.



Nejvíce plné bývají kempy o sobotách a nedělích

Plno je také v kempech. „Máme tady mnohem víc lidí než v jiných letech. Nevím, zda je to koronakrizí a tím, že lidé tráví dovolenou doma, nebo tím, že je v řece konečně voda a přeje to vodákům. Těch jezdí mnohem víc než jiné roky,“ hodnotí sezonu Zdeňka Tvrdá z Kempu Stvořidla.

Obsazenější bývají hlavně soboty a neděle. „Lidé jezdí nejčastěji na prodloužené víkendy. I když ty bývají obsazenější, lidé se tu vždy někam vejdou,“ dodala.

Podle vodáckého serveru je po deštích v uplynulých dnech sjízdná i řeka Jihlava, a to na svém horním i dolním toku.