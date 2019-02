Netrefili jsme se, přiznává magistrát a ustupuje obyvatelům údolí řeky

„Na první schůzce s vámi (lidmi, kteří v lokalitě bydlí – pozn. red.) jsme pochopili, že jsme se netrefili,“ řekl náměstek primátorky Vít Zeman při posledním setkání s obyvateli údolí.



Na začátku tohoto týdne si je pozval, aby si celou oblast prošli. Lidé mu vysvětlovali, jak žijí, jak která místa využívají a co je trápí. „Teď jsme snad pochopili, proč jsme se netrefili,“ oznámil poté Zeman.

Řeč se točila zejména kolem uvažované přeložky silnice na levém břehu řeky. Ta nyní vede blízko vodního toku. Podle původní studie, kterou nechalo město zpracovat a která je dle Zemanova vyjádření nyní pozastavená, se počítalo s tím, že se cesta přiblíží rodinným domům. Od nich ji momentálně odděluje pruh oplocených zahrad.

„Tohle tady už bylo. Dřív nám ta silnice vedla přímo pod okny. A my jsme rádi, že byla přeložena. Nechceme, aby se nám znovu vracela pod okna. Dovedete si představit, že tady vyběhne dítě z domu hned pod auto? Budete mít čisté svědomí?“ zazněl argument místních.

Silnice na druhý břeh? Těžko, je tu místo pro biocentrum

„Bylo by dobré, aby se do celkového plánu zakomponovalo to, co už tady bylo vybudováno a co se podařilo. Není třeba, aby tady místo zahrádek jezdila fůra aut,“ dodal další z účastníků setkání.

„Tady byste ale měli jezdit jen vy, kteří zde bydlíte,“ reagoval Zeman.



Silnice, o které je řeč, je poměrně úzká cesta. Dnes se na ní setkává několik druhů dopravy. Kromě aut, která nejčastěji zajíždějí ke zde stojícím domům, se po ní pohybují také chodci. V sezoně pak přibývají ještě cyklisté a bruslaři.

Místní by proto přivítali, kdyby se část tohoto provozu převedla na druhý břeh. Třeba lávkou, která ostatně v původní studii je.

Na pravém břehu řeky je však takzvané biocentrum - tedy prostor pro existenci živých organismů.

„Toto biocentrum už není kam přesunout, poslední volné místo jsme v této lokalitě obsadili Robinsonem. Proto tato plocha musí zůstat stále nezpevněná,“ upozornila Katarína Ruschková, která na magistrátu vede odbor životního prostředí.

Zahrady chtějí obyvatelé zachovat, skladují tam i věci

Dalším sporným bodem jsou zahrady na pravém břehu řeky. Ty, až na jednu, stojí na městských pozemcích a lidé za ně platí městu nájemné. Podle plánů by měly zaniknout.

„Nevidím důvod, proč zeleň v zahrádkách by měla nahradit jiná zeleň,“ zazněl jeden z argumentů.

Lidé pozemky se zahradami využívají k relaxaci, zároveň jim ale také slouží k uskladnění celé řady věcí.

Původní studie na revitalizaci údolí, kterou magistrát představil lidem v lednu, počítá s tím, že momentálně neupravovaný pravý břeh se přemění v zelenou plochu pro relaxaci. Vzniknout zde mají loučky obklopené divočejším porostem. Doplnit je mají menší skupiny stromů. S druhou stranou má tento břeh spojit dřevěná lávka.



„Minus celého území je, že břehy nejsou pro pěší a cyklisty nijak propojeny. Proto je zde navržena lávka zhruba v místě nástupu do Robinsona. Lávka v těchto místech ostatně v minulosti bývala,“ zdůvodnil Vít Doležel, autor studie.

Ostrůvek v řece na nejnovějších vyobrazeních už chybí

Dalším prvkem měl být nový ostrůvek v řece v ohybu pod železničním viaduktem. Pro jeho vznik se projektant nechal inspirovat mapou z 19. století. Ta ukazuje, že v řece podobný ostrůvek býval. Bylo to však o několik desítek metrů dál po proudu, zhruba na úrovni dnešní čerpací stanice.

Pás pevniny v korytě řeky zde vznikl kvůli náhonu k mlýnu. „Ukousli bychom kousek ze břehu a vznikl by tento ostrůvek, který by byl přístupný po kamenech,“ uvedl Doležel.

V nejnovějším vyobrazení řešení celé lokality, které je zveřejněné na webu města Jihlavy, však už ostrůvek chybí. Je nahrazený terénem, který je na úrovni řeky.

Celá studie by měla být podle náměstka primátorky Zemana během následujících třech týdnů přepracovaná. „Budeme se snažit o kompromisní řešení. Nemůžeme ale slíbit, že všechno změníme,“ uvedl Zeman.