„Na našem úřadě mají registrační značky uloženy hlavně majitelé těch aut, s nimiž neplánují delší dobu jezdit. Nejčastěji jsou to veterány, které dávají jejich vlastníci postupně do pořádku,“ popsal Tomáš Martinec, vedoucí odboru dopravy ve Žďáře nad Sázavou.
Časté jsou podle jeho slov i případy, kdy lidé koupí třeba motorku, ale vědí, že ji využijí až za rok, za dva. „A tak ji sice přihlásí do provozu, ale značky si zatím nechají u nás, v depozitu, aby nemuseli platit pojištění,“ objasnil Martinec.
Exempláře plné rzi
Žďárská skladovací místnost je poměrně malá a regály v ní jsou již téměř zaplněné. Místo totiž zabírá plech, který je tam už příliš dlouho.
„Kolegové dělali revizi před zhruba deseti lety a máme tu značky staré i deset let a více,“ podotkl vedoucí. Mnohé se pyšní ještě původním značením písmeny podle okresů, jež se u nových registračních značek (RZ) už nepoužívá. Vidět lze mezi nimi i skutečně letité exempláře, notně zasažené rzí. Kromě tabulek pro auta či motorky nechybí ale třeba ani označení pro přívěsy.
„Ve žďárském depozitu je zhruba 1400 vozidel, to znamená kolem 2800 kusů značek,“ vyčíslil „zásoby“ žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák a doplnil, že v rámci celé republiky se jedná o tabulky pro 580 tisíc vozidel.
Nyní však došlo k novele zákona, který tuto „skladovací“ problematiku řeší. Účinnost nabývá k 1. březnu 2026. Co to znamená v praxi?
„Veškeré v depozitu uložené registrační značky vozidel, která byla přechodně vyřazena z provozu před 1. březnem 2023, budou po 1. březnu 2026 skartovány. Samozřejmě, pokud majitel nezažádá o to, že je chce v depozitu zachovat,“ přiblížil Martinec s tím, že skartace se v případě působnosti žďárského úřadu týká tabulek z asi devíti set vozidel. Zájemci, již chtějí mít své RZ dál uloženy, musejí zaplatit správní poplatek 200 korun.
Značka na tři kusy
S blížícím se datem likvidace „poznávaček“ volá na úřad ve Žďáře zpravidla několik lidí denně. Zájem to však není nijak velký, vzhledem k tomu, kolik kovových tabulek je odsouzeno k zániku.
„Máme tu místnost s nůžkami na plech, kde budou naši zaměstnanci značky stříhat. Podle metodiky ministerstva dopravy se musí přestřihnout vždy na tři kusy,“ popsal Martinec.
|
Státu dochází místo ve skladech SPZ. Značky uložené v depozitu vyhodí
Skartované exempláře se zváží, zaevidují a odvezou k ekologické likvidaci specializovanou firmou, jež má na starosti i výrobu a distribuci RZ. Tříleté intervaly skartace budou pak pokračovat i nadále.
„Lidé pochopitelně mohou i po skartaci zažádat o novou značku, ale už bude jiná než ta původní,“ upozornila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Při opětovném přihlášení auta, a tedy i ukončení depozitu, obdrží majitelé nové RZ a nové osvědčení o registraci vozidla. Tam už je ale kromě úhrady 200 korun čeká i příplatek za každou tabulku ve výši padesát korun.
O vyzvednutí není zájem
Potíže s nedostatkem prostoru pro uložení plechových „poznávaček“ mají například i v Havlíčkově Brodě. Tam v depozitu městského úřadu čeká na své vlastníky cirka 3200 registračních značek z dočasně vyřazených vozidel. „Jejich skladování pro nás představuje značný problém, zejména z důvodu nedostatečné kapacity archivu,“ potvrdila mluvčí radnice Zuzana Melounová.
Úředníci podle jejích slov v poslední době evidují zvýšený zájem občanů o zachování těchto RZ, a to hlavně v souvislosti s medializací zmíněné novely zákona. „Navzdory tomu je však skutečný zájem o fyzické vyzvednutí registračních značek z depozitu velmi nízký. Depozit tak fakticky slouží spíše jako dlouhodobé úložiště nevyzvednutých značek,“ dodala mluvčí.
Přes šest tisíc vozidel se statutem „vyřazeno z provozu“ eviduje registrační místo jihlavského úřadu. S přívalem lidí, již by chtěli své „poznávačky“ zachovat, se tam však nesetkávají. „Zájem je především o zachování ‚historických‘ značek, starých přes dvacet let, jako je JIA…, JIB…,“ nastínil mluvčí magistrátu Radovan Daněk s tím, že jihlavský depozit má dostatečnou rezervu, akutní prostorové problémy tam tedy řešit nemusejí.
Zatím dostačující kapacity mají podle vyjádření mluvčích radnic rovněž v Pelhřimově i Třebíči.