Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

  5:47
Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale budou rozhodovat i o stavbě domova pro seniory nebo o rekonstrukci sportovní haly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk PeřinaMF DNES

K napínavé situaci, která vedla až k vyhlášení referenda, došlo především v Nových Dvorech na Žďársku, kde žije 330 obyvatel. Debata se zde týká až tří větrníků. Zastupitelé se totiž v referendu chtějí lidí zeptat i na to, zda by souhlasili s vrtulemi, pokud budou také na pozemcích sousední Velké Losenice.

„Situace u nás je trochu atypická, protože se nám to tady už dostalo až k soudu. Takže vůbec nedokážu predikovat, jak referendum dopadne,“ krčí rameny starosta Nových Dvorů Martin Šmíd (NK).

Místní referenda v obcích Kraje Vysočina

  • Nové Dvory (ZR) – větrná elektrárna
  • Černovice (PE) – větrné elektrárny
  • Menhartice (TR) – větrný park
  • Polná (JI) – větrné elektrárny
  • Věžnička (JI) – větrná elektrárna
  • Stonařov (JI) – větrný park
  • Dudín (JI) – domov pro seniory
  • Jaroměřice nad Rokytnou (TR) – sportovní hala

Po stížnosti přípravného výboru soud rozhodl, že dotaz nakonec bude znít, zda má zastupitelstvo zamítnout stavbu větrných elektráren na území Nových Dvorů.

Hodně zajímavé budou také výsledky ze Stonařova na Jihlavsku, kde zastupitelé vyhlásili referendum 17. září na návrh přípravného výboru. Městys s jedenácti sty obyvateli před dvěma lety na základě výsledku ankety podepsal smlouvu o spolupráci s firmou LCJ Invest, která chce větrníky stavět i u sousedních obcí Suchá a Otín. U Stonařova se nejdřív mluvilo nejvýše o čtyřech stožárech. Další debatu však vyvolal následný záměr na rozšíření parku.

„Těžko předvídat, jak to celé dopadne. Je to první referendum v historii Stonařova a víme, že v referendech často vítězí emoce,“ říká starosta městyse Ivan Šulc (SNK).

Podle něj je situace zbytečně vyhrocená jednou skupinou, která se ve Stonařově v souvislosti s možnou výstavbou vytvořila. „Zpočátku argumentovali, že je smlouva postavena špatně, nevýhodně, ale my jsme to všechno vyvrátili. Dokonce investor na devadesát procent našich požadavků reagoval kladně. Zkrátka počkáme na výsledky referenda a uvidíme,“ dodává Šulc.

Téma větrných elektráren rezonuje také v dalších čtyřech obcích. Konkrétně v Černovicích na Pelhřimovsku, kde vyhlášení referenda požadovali lidé v petici. Ke stejnému tématu se pak budou občané vyjadřovat i v Menharticích na Třebíčsku a ještě v dalších dvou místech na Jihlavsku - v Polné a Věžničce. Ve všech případech každopádně investoři slibují peníze do obecního rozpočtu, nebo přímo občanům jako příspěvek na energie.

Proč sportovní halu, když je ve městě jeden klub?

V Jaroměřicích nad Rokytnou se uskuteční referendum k plánované výstavbě nové sportovní haly. Projekt, který má sloužit školám, sportovním klubům i široké veřejnosti, vyvolal mezi obyvateli města značné kontroverze. Hlavním bodem sporu jsou vysoké náklady a otázka, zda investice do haly je pro město finančně únosná.

„Proč město prosazuje sportovní halu ve čtyřtisícových Jaroměřicích, které mají jediný sportovní klub, a to jsou fotbalisté? Investice finančně město zatíží na x let dopředu,“ uvedla například opoziční zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva Petra Pevná (ODS).

Zastánci výstavby naopak argumentují tím, že moderní sportovní zařízení podpoří aktivní životní styl a zvýší atraktivitu města. „Budeme usilovat například o dotaci z Národní sportovní agentury,“ podotkl starosta Jaroslav Soukup (SOCDEM).

Kritici poukazují mimo jiné na riziko zadlužení, či možnost, že finance by bylo vhodnější investovat do kulturně-společenského domu. „Starosta se ohání tím, že sportovní halu bude moci město využívat i jinak než na sport. Ale už lidem neříká, že to bude až po deseti letech,“ reagoval zástupce petičního výboru a opoziční zastupitel Martin Husa (Pro jistoty Jaroměřicka).

Dudín se k domu pro seniory vyjádří už podruhé

Ilustrační snímek

Jedním z osmi míst na Vysočině, kde se o nadcházejícím víkendu bude konat kromě voleb do poslanecké sněmovny také referendum, je vesnička Dudín na Jihlavsku. Už podruhé zde mají lidé šanci rozhodnout o případné výstavbě domova pro seniory. Ano, přesně tak – už podruhé. Poprvé se tímto tématem zabývalo už referendum v lednu roku 2023, přičemž pro výstavbu tehdy hlasovalo 86 lidí ze 116.

„Jenže tehdy byla otázka postavená tak, jestli se má vedení obce vůbec zabývat myšlenkou stavby. Kdežto teď jde o realizaci,“ hlásí starosta Dudína Luboš Jakubů. Podle něj se navíc za dva a tři čtvrtě roku názory některých lidí v obci změnily.

„Na začátku ledna jsem měl prezentaci ke zmiňované výstavbě a část obce se tehdy vyslovila, že si u nás domov nepřeje. Proto jsme se dohodli, že vyhlásíme referendum znovu,“ vysvětluje Jakubů. On sám sice nadále věří, že většina občanů se i napodruhé přikloní na stranu domova, nicméně úplně jistý si tím není. „Myslím, že to dopadne, ale bude to asi těsné.“

A co vlastně odpůrcům na plánované výstavbě vadí? „Možná to, že budou důchodci chodit po venku, nebo že se zvýší provoz, protože tam ráno pojede pekař s pečivem… Nevím,“ krčí rameny starosta. „Znáte to, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Já se jim snažím vysvětlit, že obec výstavbu financovat nebude, že jen pronajme pozemek investorovi. Marně. Někteří lidé prostě nikdy nebudou spokojeni.“

Podle informací iDNES.cz však některým odpůrcům vadí především to, že na stavbu není obec dostatečně připravená. Ani na provoz s ní spojený. Navíc příliš důvěry prý u nich nevzbuzuje ani investor, který měl s podobným projektem předtím narazit ve spoustě jiných obcí.

