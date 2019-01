Ředitel školy rozdal odměny a pak mu chybělo na mzdy. Ve funkci končí

Zemětřesení ve vedení přibyslavské základní školy se odehrálo z ničeho nic na přelomu roku.

„Nikdo nehledá žádného viníka. Já za školu zodpovídám, mám zodpovědnost za její chod i za finance a rozpočet. Zřizovateli jsem tudíž nabídl rezignaci, a on ji přijal,“ konstatoval končící ředitel Petr Adam.



Hodně zjednodušeně se stalo to, že učitelům během roku rozdal odměny, na něž škola neměla peníze. Ty pak na konci roku chyběly a musel učitelům mzdy doplatit z provozní kapitoly.

„Laicky řečeno, museli jsme na jeden šuplíček použít peníze ze šuplíčku druhého,“ říká Petr Adam. „Byl jsem optimistou, domníval jsem se, že se to podaří srovnat, leč realita byla jiná,“ dodal.



„Vlivem odměn za zpracování aktualizace Školního vzdělávacího programu, jež byly vyplaceny ve druhém čtvrtletí loňského roku, stouply náklady na ostatní složky mezd tak, že musely být hrazeny z dalších zdrojů základní školy,“ vysvětlil už trochu odborněji přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Podílel se na vítězství ODS, mandátu zastupitele se ale teď vzdal

„Vedení školy si platy a odměny špatně spočítalo. Byla to zásadní manažerská chyba. Bohužel, v případě pana ředitele nebyla první. V radě města jsme se dohodli na způsobu potrestání a dohoda s panem ředitelem byla rychlá,“ doplnil starosta.

Pikantní na tom je, že Martin Kamarád a Petr Adam jsou spolustraníci v Občanské demokratické straně. Loni na podzim společnými silami dovedli ODS v Přibyslavi k drtivému vítězství. Adam se zároveň s rezignací ve škole vzdal po pouhých dvou měsících i mandátu zastupitele.

S přibyslavskou základní školou se Petr Adam rozloučí úplně, podal totiž i výpověď - nezůstane tedy ani v žádné jiné roli. „Z Přibyslavi však neodcházím. V případě potřeby budu mému nástupci k dispozici,“ poznamenal Adam.

Podle Martina Kamaráda školu v druhém pololetí povede dosavadní zástupkyně ředitele Jaroslava Janů. „Je schopná školu řídit, velice dobře zná její prostředí,“ podotkl starosta.

Město nyní vyhlásí na post nového ředitele konkurzní řízení. Vedení radnice doufá, že se podaří Adamova nástupce určit ještě do letních prázdnin. Školu by fakticky převzal po skončení tohoto školního roku a připravil by ji na rok nový.

Bývalý starosta před pěti lety Adama obvinil z podvodu

Pochybení Adamovi vyčítal už Kamarádův předchůdce v roli starosty města Jan Štefáček. Před pěti lety ho dokonce obvinil z podvodu, účelového obohacení a nařídil audit hospodaření školy. Adam tenkrát odevzdal špatně vyplněný cestovní doklad ze služební cesty do partnerského holandského Mooku.

Rodiče, učitelé i laická veřejnost si ovšem ředitele pochvalovali. Podle nich dokázal vtisknout škole moderní tvář. Zapojil ji do řady projektů, otevřel třídu pro děti s hendikepem a také dotáhl do konce náročnou přestavbu. Rekonstrukce školy za 170 milionů korun byla největší jednorázovou investicí v historii města.

Bez zajímavosti rovněž není, že Petr Adam je už druhým ředitelem přibyslavské základní školy, který končí předčasně. Před ním funkční období nedokončil Ota Benc. Bývalé vedení města ho po sporech a neshodách se starostou Štefáčkem odvolalo.

Ota Benc později zvítězil v konkurzu a stal se ředitelem základní školy ve Ždírci nad Doubravou. „Touto dobou mu tam bude končit šestileté funkční období. Nebylo by proto špatné přivést ho zpět do Přibyslavi,“ přemýšlí nahlas Martin Kamarád.

Rovněž Ota Benc je přitom Kamarádovým spolustraníkem v ODS. Dokonce je předsedou oblastního sdružení ODS na Havlíčkobrodsku a je i krajským zastupitelem.