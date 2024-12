Nejprve pochvala, pak odvolání. Konec ředitele školy v Jihlavě rozpoutal bouři

Jihlavská průmyslová automobilní škjola je druhou největší střední školou v Kraji Vysočina. Má na třech dříve samostatných školách přibližně 1 300 studentů. Na pozadí odvolání jsou podle verze Venkrbce možné finanční čachry ve školním autoservisu.

Odvolání bylo pravděpodobně překvapením především pro samotného Venkrbce, protože se s ním týden před jeho odvoláním sešel 22. listopadu náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Pavel Franěk (ANO) a vedoucí krajského odboru školství Ondřej Králík.

Setkání se jevilo idylicky, jako harmonické souznění. Vedení školy se návštěvě z kraje pochlubilo novou tělocvičnou a elektrolaboratoří.

„Během jednání, které se neslo ve velmi přátelském duchu, jsme hosty informovali o aktuálních i plánovaných projektech. Nezapomněli jsme ani zmínit úspěšné zapojení našich absolventů do výuky, které si studenti velmi pochvalují. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání! “ napsala škola na svém velmi živém facebookovém profilu a tato slova doprovodila fotografií s usmívajícím se Venkrbcem a spokojeně se tvářícími Fraňkem a Králíkem u oválného stolu.

Rezignaci nepodepsal, rada ho odvolala

Zdánlivě dobrá nálada však neměla trvat dlouho. Už v pondělí 2. prosince ráno byl totiž Venkrbec - jak sám líčí ve své rekapitulaci odvolání - pozván k hejtmanovi kraje Martinu Kuklovi (ANO) jeho asistentkou na schůzku. Na tu se také neprodleně dostavil.

Hejtman Kukla Venrkbcovi v přítomnosti Fraňka, ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece a právníka kraje Karla Kotrby předložil k podpisu dokumenty, jejichž podpisem se měl Venkrbec dobrovolně vzdát pozice ředitele a také zaměstnání ve škole.

Začal jsem se vrtat ve věcech, ve kterých jsem se podle některých lidí vrtat asi neměl. Lukáš Venkrbec odvolaný ředitel školy

„To jsem odmítl, a tak mně hejtman kraje oznámil, ať setrvám, neboť mi hodlá vzápětí z jednání rady kraje přinést rozhodnutí o mém odvolání z funkce. Tento dokument jsem převzal a při jeho převzetí uvedl, že ho považuji za protizákonný. V kontextu tohoto budu nyní podnikat takové právní kroky, které povedou k přezkoumání rozhodnutí zřizovatele soudem,“ napsal Venkrbec ve svém prohlášení.

Lukáš Venkrbec byl odvolán na základě rozhodnutí rady kraje, v níž po krajských volbách nyní počtem sedmi členů z celkových devíti dominuje hnutí ANO. Ředitel byl odvolán na základě závěrů „kontroly dodržování zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.“

„Nechválili jsme ředitele, ale studenty“

Odvolaného ředitele nahradila prozatím ve funkci Dana Kohárová, jež už na škole několik let působí. Bude prozatímní šéfkou školy do doby jmenování nového ředitele nebo ředitelky, který vzejde z výběrového řízení.

„V tomto přechodném období je naším největším zájmem zajištění stability školy a pokračování standardního bezproblémového provozu i výuky. Jsem připraven v této věci kohokoliv přijmout, mé dveře jsou otevřené,“ uvedl hejtman Kukla.

Tato fotografie z 22. listopadu se zdá ukazovat, že zde ještě (zleva) vedoucí krajského odboru školství Ondřej Králík, ředitel Lukáš Venkrbec a náměstek Pavel Franěk sedí v atmosféře porozumění.

Venkrbec se domnívá, že jeho předcházející schůzka s Fraňkem jej měla před plánovaným odvoláním uklidnit. Náměstek Franěk to odmítá. „My jsme na schůzce nepochválili jeho, ale pochválili jsme studenty a školu a říkal jsem, že je třeba, aby se pozitivní zprávy o škole více prezentovaly. V té chvíli jsem nevěděl, že ředitel bude odvolán, neměl jsem výsledky kontroly. Když jsme ty výsledky dostali, přistoupili jsme k řešení,“ pravil Franěk.

Protože ve vedení kraje nahradilo po volbách nyní dominantní ANO předtím vládnoucí ODS, kauza začala být rychle politizována.

Hejtmane na půl úvazku, žádám o pomoc

Venkrbec tvrdí, že měl na základě více signálů dojem, že nová rada kraje jeho školu nevnímá pozitivně. Proto prý žádal před odvoláním o schůzku s hejtmanem Kuklou, aby ho požádal o aktivní součinnost při řešení problémů školy, o kterých věděl. Schůzku se prý nepodařilo smluvit.

Na to po Venkrbcově náhlém odvolání bývalý hejtman kraje Vítězslav Schrek (ODS) reagoval veřejným popíchnutím, že Kukla, který je současně i poslancem, neměl čas se s Venkrbcem sejít, protože je hejtmanem na půl úvazku.

„Každopádně se zdá, že pro pana hejtmana je osud jedné z nejvýznamnějších jihlavských středních škol minimálně stejně důležitý jako focení prázdných lavic ministrů ve sněmovně při projevech jeho šéfa Andreje Babiše, odvolávání předsedkyně sněmovny a hejtování vlády na Facebooku. Na to, že to tak u hejtmanů a radních pracujících pouze na půl úvazku chodí, si prostě bude muset Kraj Vysočina zvyknout,“ napsal Schrek.

Venkrbcova prozatímní nástupkyně Dana Kohárová o jeho údajných pochybeních prý bližší informace nemá, i když s výsledky kontrol byla seznámena. Na dotaz, zda odvolání nevnímá jako výsledek politického tlaku, odpověděla neutrálně: „To si nemyslím a nemohu se k tomu vyjadřovat. Jsem ve složité situaci, kdy jsem byla postavena do pozice, z níž musím řídit školu. Já do toho nevidím, komentují to politici.“

S odvolaným ředitelem Venkrbcem, který dostal výpověď a s největší pravděpodobností po dvou měsících jeho pracovní poměr ve škole skončí, je Kohárová v pracovním kontaktu. „My spolu normálně komunikujeme, předáváme si informace, jeho přístup je seriózní,“ podotkla Kohárová.

Šedé toky peněz ve školním autoservisu?

Jedním jádrem problému ve škole SŠPTA je podle Venkrbce zřejmě situace ve školním autoservisu, v němž prý figurovaly šedé toky peněz z odvedené práce na úkor školy.

„Na pracovišti na ulici Školní neexistovala funkční evidence opravovaných vozidel, což se ukázalo jako dlouhodobě záměrně neřešený problém. Toto zjištění mě vedlo k personální změně v týmu zástupců ředitele školy, jelikož školní pracoviště bylo dlouhodobě zneužíváno k servisování vozidel na základě externích objednávek bez jakékoliv platební dokumentace,“ napsal odvolaný ředitel.

Údajné nesrovnalosti v chodu školní autoopravny jsou podle Venkrbce pozadím jeho odvolání.

„Dalším závažným problémem byla nedohledatelná dokumentace, na základě které docházelo k vyplácení odměn vybraným zaměstnancům převážně na pracovišti Polenská,“ dodal Venkrbec v prohlášení po svém odvolání.

Právě tyto problémy ho prý vedly k tomu, že letos na jaře požádal kraj, aby na škole provedl kontrolu, na základě níž by pak Venkrbec mohl ve škole provést potřebné změny. „V říjnu 2024 byla s výsledky kontroly, které potvrdily má podezření, seznámena rada kraje a rozhodla se mi i udělit odměnu, kterou jsem vnímal jako motivaci k řešení odhalených nesrovnalostí,“ napsal Venkrbec.

Situace se otočila po krajských volbách

Jenže pak se po volbách politické složení rady kraje zásadně změnilo a Venkrbec byl odvolán. On sám míní, že za jeho odvoláním stála iniciativa těch jeho kolegů ze školy, kterých by se jeho plánované změny negativně dotkly.

„Začal jsem se vrtat ve věcech, ve kterých jsem se podle některých lidí vrtat asi neměl. Jde o ten autoservis a jeho činnosti, které jsem popsal. Podle mě je to pak dílo lidí, kterých se to přímo dotklo, rozzlobilo je to a rozhodli se, že se mě zbaví,“ vyjádřil se Venkrbec.

To je jeden pohled. Další mohou obsahovat zmíněné závěry krajské kontroly, která jeho odvolání předcházela. „Kontrola byla zadána už minulým vedením kraje. Ta kontrolní zpráva o tom (problémech školního autoservisu – pozn. red.) vůbec nebyla,“ reagoval Franěk.

Jiný nástin se objevil v prohlášení typu petice, kterou iniciovali - podle Venkrbce - lidé ze SŠPTA z řad jeho odpůrců a kde je Venkrbec osočován jako člověk se špatnou komunikací a chybnou personální politikou, kterou na škole prováděl.

Je to politická čistka, kritizuje opozice

Minulý radní kraje pro školství Jan Břížďala (Piráti) politický motiv předpokládá. „Odvolání Lukáše Venkrbce z pozice ředitele školy budí dojem politické čistky. Zpětně musím poděkovat předchozí radě kraje, že jsme nové ředitele jmenovali vždy v zájmu rozvoje těch organizací a nepodléhali přitom tlaku žádné ze zájmových skupin, které měly někdy tendenci do výběru ředitelů zasahovat,“ vyjádřil se Břížďala.

Venkrbec bude hledat práci asi mimo školství, ale s přesahem k němu. „Bylo mi ohledně mého dalšího uplatnění naznačeno, že by nebylo vhodné působit v kraji dál ve školství, ale já potřebuji práci s přesahem. Pokud bych skončil někde v průmyslu, tak bych chtěl být na místě, kde půjde spolupracovat se školstvím, možná v rámci vědeckovýzkumné činnosti,“ řekl Venkrbec.

„Uvidíme, zda výběrové řízení a obsazení novým člověkem povede ke stabilizaci. Já se obávám, že situace ve škole je vážná. Někteří včetně studentů odvolání ředitele schvalují, někteří ne, je tam rozjitřená nálada. To řešit je odpovědností manažera. My (bývalá rada kraje - pozn. red.) jsme chtěli dát řediteli šanci, aby věci uvedl do pořádku,“ vyslovil se minulý hejtman kraje Vítězslav Schrek (ODS).

„Pan Venkrbec byl ředitelem školy téměř dva roky, to už je dost dlouhá doba na nápravu nedostatků,“ míní ředitel krajského úřadu Kadlec.

Škola by podle nového vedení kraje měla dál fungovat jako doposud. „Plánované akce a každodenní chod bude v souladu s nastaveným harmonogramem. Chci zaměstnance školy, žáky i rodiče ubezpečit, že Kraj Vysočina podporuje další rozvoj školy i chystané inovace,“ informoval krajský náměstek Franěk.