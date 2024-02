Radní na Vysočině odvolali zatčeného ředitele jihlavské nemocnice Veleva

Lukáš Velev je od středečního podvečera ve vazbě. Návrhu státního zástupce soud vyhověl. Podle svého právníka skončil Velev ve vazbě z důvodu možného ovlivňování svědků.

Kvůli nastalé situaci se ve čtvrtek ráno mimořádně sešla Rada Kraje Vysočina. Lukáše Veleva z funkce ředitele nemocnice odvolala.

„Vedení kraje vzalo při svém rozhodování v potaz jak návrh státního zástupce na uvalení vazby na ředitele Veleva, tak rozhodnutí soudu, který tomuto návrhu vyhověl,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Kraj Vysočina je jako zřizovatel povinen zajistit řádné řízení a fungování nemocnice tak, aby se situace nijak negativně nedotkla zajištění zdravotní péče a souvisejících služeb, které nemocnice poskytuje,“ dodala.

Do funkce ředitele organizace byl radou jmenován dosavadní technický náměstek ředitele Alexander Filip.

Veleva policie stíhá spolu s dalšími devíti lidmi kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu a techniky. V kauze je obviněn například i bývalý generální ředitel ústecké Krajské zdravotní Petr Malý, kterého představenstvo po jeho zadržení odvolalo z funkce. Ve středu poslal soud do vazby pět z deseti obviněných.

Radní Kraje Vysočina se možným odvoláním ředitele jihlavské nemocnice zabývali v krátké době už podruhé. V úterý, den po jeho zadržení policií, ale rázný krok učinit odmítli. „Zatím vyčkáváme. Je to závažná záležitost, my ji rozhodně nebereme na lehkou váhu, ale nechceme nikterak předjímat,“ konstatoval ten den hejtman Vítězslav Schrek. Středečním vzetím Veleva do vazby se však situace změnila.