Ani korporát, ani automotive. Tady znají své lidi jménem
S rostoucím objemem zpracovávaného elektroodpadu přechází recyklační závod v jihlavských Hruškových Dvorech na vyšší provozní kapacitu. Pro region to znamená desítky nových pracovních příležitostí v oboru, jehož význam s důrazem na ekologii a udržitelnost neustále roste.
Uplatnění v technologickém provozu zde nacházejí operátoři výroby, seřizovači, skladníci, technici údržby, ale také teamleadeři a mistři.
Závod se na Vysočině vědomě profiluje jinak než většina velkých průmyslových podniků. „Nejsme automotive ani velký korporát, kde je vše podřízené anonymním tabulkám a neustálému tlaku na výkon. Své zaměstnance známe jménem, jednáme s nimi férově a zakládáme si na dobrých vztazích. Chceme, aby se lidem u nás dobře pracovalo a aby se do práce vraceli rádi,“ vysvětluje vedení závodu Enviropol.
Náborový příspěvek až 50 000 Kč a bohaté benefity
Firma sází na to, že kvalitní a spolehlivé zaměstnance je potřeba odpovídajícím způsobem ocenit. Každého nového kolegu čeká důkladné zaškolení a podpora zkušenějších pracovníků, díky čemuž je práce vhodná jak pro zkušené odborníky z technických oborů, tak pro uchazeče, kteří v oboru začínají.
Kromě stabilní mzdy nabízí Enviropol na vybraných pozicích štědrý náborový příspěvek a širokou škálu zaměstnaneckých výhod:
- Finanční bonusy a benefity: Náborový příspěvek až 50 000 Kč, příspěvek na dopravu a pravidelné odměny.
- Péče o zdraví a volný čas: Roční příspěvek na zdravotní péči a regeneraci až 35 000 Kč, stravenkový paušál, body do cafeterie Benefit Plus či karta MultiSport.
- Volno a kultura: 4 až 5 týdnů dovolené podle pracovní pozice, permanentky a vstupenky na hokejová či fotbalová utkání a společné firemní akce.
- Zázemí: Bezproblémové parkování přímo u závodu a dobrá dostupnost hromadnou dopravou.
Na aktuální volné pozice se mohou zájemci podívat přímo na kariérních stránkách Enviropolu.
Jak se ze staré elektroniky stává nová surovina?
Práce v recyklačním závodě přitom není jen o obsluze moderních strojů, ale má i jasný ekologický přínos. Každý den se v Jihlavě zpracovávají tuny vysloužilých elektrozařízení, ze kterých se získávají druhotné suroviny.
Jedním z největších neobjevených zdrojů jsou přitom staré mobilní telefony. Podle různých odhadů leží v českých domácnostech v zásuvkách 12 až 16,5 milionu nepoužívaných smartphonů. Lidé si je často nechávají jako záložní, přeceňují jejich zůstatkovou hodnotu, nebo nevědí, jak s nimi naložit.
Přitom právě drobná elektronika v sobě ukrývá obrovské množství cenných prvků:
- Drahé kovy: Zlato a stříbro se využívají v kontaktech a micro-čipech pro svou vynikající vodivost.
- Technické kovy: Měď tvoří základ plošných spojů, v akumulátorech se zase ukrývá lithium či kobalt.
- Vysoká koncentrace: Podle teoretických propočtů německého úřadu pro životní prostředí obsahuje jedna tuna mobilních telefonů bez baterií až 300 gramů zlata, což je mnohonásobně vyšší koncentrace než v běžné zlaté rudě.
Cesta od červeného kontejneru k novému výrobku
Když lidé odevzdají nepotřebný telefon nebo drobný spotřebič do červeného kontejneru systému ASEKOL nebo na sběrný dvůr, materiál putuje ke zpracovatelům – mimo jiné právě do Jihlavy.
Zde elektroodpad prochází nejprve ručním a mechanickým předtříděním, při kterém se bezpečně odstraňují lithium-iontové baterie a nebezpečné složky. Následuje drcení a separace: magnetické separátory oddělují železo, vířivoproudé separátory neželezné kovy a optické či hustotní technologie třídí plasty.
Výsledné materiálové frakce pak putují k dalším zpracovatelům a hutím, kde se z nich stávají suroviny pro úplně nové výrobky. Ekologická recyklace materiálů tak šetří přírodní zdroje a zároveň vytváří na Vysočině dlouhodobě stabilní pracovní místa.
Jak správně naložit se starým mobilem
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Enviropol.