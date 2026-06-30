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Tlak a informační přetížení. Jihlavský raper v singlu ventiluje pocity své generace

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  7:15

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Jihlavský raper Pett Berris představil nový singl Playlist i s videoklipem, který cílí na pocity dnešní generace. | foto: archiv Petta Berrise

Jihlavský textař a hudebník Pett Berris představil nový singl Playlist. Ventiluje v něm pocity generace žijící v neustálém pohybu, tlaku a informačním přetížení.

Letos v březnu mu bylo šestadvacet let. Pochází z Jihlavy a ve své tvorbě se rozhodl stavět na silných emocích a autentických příbězích.

Jeho hudba se pohybuje na pomezí moderního rapu a melodických prvků, přičemž důraz klade především na obsah, atmosféru a skutečné životní situace.

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A stejné je to i s jeho nejnovějším singlem Playlist, s nímž aktuálně soutěží v hitparádě internetového rádia Rádio Géčko.

„Není to skladba o útěku před realitou. Naopak, je o hledání klidu uprostřed chaosu. O nočních jízdách autem, prázdných ulicích a hudbě, která dokáže aspoň na chvíli přehlušit starosti, očekávání a nekonečný koloběh každodenního života,“ prozrazuje raper.

Skladba podle něj vypráví o chvílích, kdy člověk potřebuje na moment vypnout okolní svět a najít prostor jen sám pro sebe.

Hudba je bezpečné místo

Atmosféru Playlistu vystihuje i refrén, v němž noc symbolizuje svobodu a možnost na okamžik ztratit kontrolu nad věcmi, které člověk stejně nedokáže ovlivnit.

Jihlavský raper Pett Berris představil nový singl Playlist i s videoklipem, který cílí na pocity dnešní generace.
Během své dosavadní hudební cesty navázal rodák z krajského města Vysočiny spolupráci s výraznými jmény české rapové scény.
Během své dosavadní hudební cesty navázal rodák z krajského města Vysočiny spolupráci s výraznými jmény české rapové scény.
Jihlavský textař a hudebník Pett Berris představil nový singl Playlist.
4 fotografie

„Hudba v tomhle případě funguje jako bezpečný prostor – místo, kde lze zpomalit, nadechnout se a získat odstup od všeho, co tlačí ze všech stran,“ doplňuje Pett Berris.

Během své dosavadní hudební cesty navázal rodák z krajského města Vysočiny spolupráci s výraznými jmény české rapové scény, mezi která patří například Ironkap nebo členové legendární skupiny Pio Squad.

Videoklip k jeho zatím poslednímu singlu Playlist vznikl za podpory programu Partnerství OSA. Projekt představuje další krok v tvorbě mladého autora, který se ve svých textech zaměřuje na pocity a situace blízké současné generaci. Od životního tempa a tlaku okolí až po hledání vlastního prostoru a vnitřního klidu.

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