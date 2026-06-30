Tlak a informační přetížení. Jihlavský raper v singlu ventiluje pocity své generace

Letos v březnu mu bylo šestadvacet let. Pochází z Jihlavy a ve své tvorbě se rozhodl stavět na silných emocích a autentických příbězích.
Jeho hudba se pohybuje na pomezí moderního rapu a melodických prvků, přičemž důraz klade především na obsah, atmosféru a skutečné životní situace.
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Když jsem smutnej, vykřičím se z toho. Raper z Hustopečí dobyl svět
A stejné je to i s jeho nejnovějším singlem Playlist, s nímž aktuálně soutěží v hitparádě internetového rádia Rádio Géčko.
„Není to skladba o útěku před realitou. Naopak, je o hledání klidu uprostřed chaosu. O nočních jízdách autem, prázdných ulicích a hudbě, která dokáže aspoň na chvíli přehlušit starosti, očekávání a nekonečný koloběh každodenního života,“ prozrazuje raper.
Skladba podle něj vypráví o chvílích, kdy člověk potřebuje na moment vypnout okolní svět a najít prostor jen sám pro sebe.
Hudba je bezpečné místo
Atmosféru Playlistu vystihuje i refrén, v němž noc symbolizuje svobodu a možnost na okamžik ztratit kontrolu nad věcmi, které člověk stejně nedokáže ovlivnit.
„Hudba v tomhle případě funguje jako bezpečný prostor – místo, kde lze zpomalit, nadechnout se a získat odstup od všeho, co tlačí ze všech stran,“ doplňuje Pett Berris.
Během své dosavadní hudební cesty navázal rodák z krajského města Vysočiny spolupráci s výraznými jmény české rapové scény, mezi která patří například Ironkap nebo členové legendární skupiny Pio Squad.
Videoklip k jeho zatím poslednímu singlu Playlist vznikl za podpory programu Partnerství OSA. Projekt představuje další krok v tvorbě mladého autora, který se ve svých textech zaměřuje na pocity a situace blízké současné generaci. Od životního tempa a tlaku okolí až po hledání vlastního prostoru a vnitřního klidu.