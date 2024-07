Budovu Radniční restaurace čeká obnova, má v ní být čokoládovna i diskotéka

„Historicky tam byl jeden provozovatel, v obou patrech. Takže je tam jeden fakturační elektroměr na budoucích pět samostatně fungujících provozoven,“ říká vedoucí odboru kanceláře tajemníka Vladislava Hudečková. „Nyní tak potřebujeme celý objekt zrekonstruovat, oddělit provozy, aby byly samostatně měřitelné,“ dodává.

Zatímco v horní části objektu má vzniknout kavárna, cukrárna a prodejna čokoládových specialit, v suterénu by měl být zábavní podnik. „Diskotéka, s provozem v pátek a v sobotu večer,“ prozradil jihlavský primátor Petr Ryška.

„Doufáme, že to tak dopadne. Zatím je to ve fázi gentlemanských dohod, nemáme to černé na bílém,“ připouští Hudečková dosavadní absenci smluv o smlouvách budoucích. Přesto se aktuálně prázdné části objektu budou připravovat pro konkrétní potřeby zájemců. „Můžeme to zrekonstruovat pro optimální potřeby,“ přiznává Hudečková.

Zatím je však celá záležitost ve fázi podané žádosti na stavebním úřadu. „Je doba dovolených, takže čekáme nejen na vyjádření památkářů, ale i hasičů. Ti by tento týden měli zkouknout požárně bezpečnostní řešení,“ říká Hudečková.

V momentě, kdy bude vydáno stavební povolení, bude dopracována dokumentace k provedení stavby. „A pak můžeme soutěžit zhotovitele na stavbu samotnou,“ přibližuje Hudečková. „Rozpočet rekonstrukce bude znám až ve chvíli, kdy dostaneme dokumentaci o provedení stavby,“ doplňuje.

Plánovaná přestavba by podle jejího odhadu mohla finišovat na konci roku. „Pokud půjde všechno dobře,“ dodává Vladislava Hudečková.