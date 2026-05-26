„Restaurování znaku se ujal akademický malíř Pavel Procházka. Fasády, stejně jako klempířské prvky, sokly nebo rámy oken, má pak na starosti firma Archeon Stavby - v rámci celé zakázky na rekonstrukci Staré radnice,“ objasnila Hana Sochorová, projektová manažerka žďárského odboru strategického rozvoje a investic.
Co se týče vnější části památky, stavebníci teď pracují hlavně na stěně směrem k Modrému domu, kde je ještě třeba dodělat kus fasády. Naproti tomu už několik měsíců hotové krémové omítky v Radniční ulici, jež byly dokončeny jako první, čeká ještě oprava. Podepsalo se na nich nevhodné počasí, které při jejich vzniku na podzim panovalo.
„Další práce se nyní budou odehrávat převážně uvnitř. Týkají se mimo jiné podlah, obkladů nebo svítidel, na řadu přijde také vybavení nábytkem,“ nastínila další postup Sochorová. Pokud nenastanou komplikace, mělo by podle ní být hotovo v srpnu nebo září letošního roku, a to včetně zmíněného vybavení interiéru.
Rekonstrukce a modernizace Staré radnice vyjde v souhrnu na zhruba 43,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryje evropská dotace. Objekt se má po úpravách změnit v moderní návštěvnické centrum, kde bude ústředním motivem cisterciácká krajina.
Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř
V budově - nově bezbariérové a opatřené výtahem - vzniknou i výstavní prostory a zázemí pro takzvanou Kosinkovu sbírku obrazů. Chybět nebude ani zcela nová podoba obřadní síně nebo moderní prostory pro infocentrum.
Součástí projektu je i vznik cisterciáckých vycházkových stezek opatřených infopanely. Na ně by mohli turisté vyrazit ještě během léta. Trasy budou mít start právě na radnici, odkud pěší zamíří směr Hamry nad Sázavou, rybník Dívka a poté přes Starý dvůr k zámku. Menší okruh bude rovněž kolem Bránského rybníka.