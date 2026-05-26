Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Autor:
  11:04
Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na své fasádě – výrazně vínové lemování oken a dveří. Novotou září rovněž městský znak v čele stavby.

„Restaurování znaku se ujal akademický malíř Pavel Procházka. Fasády, stejně jako klempířské prvky, sokly nebo rámy oken, má pak na starosti firma Archeon Stavby - v rámci celé zakázky na rekonstrukci Staré radnice,“ objasnila Hana Sochorová, projektová manažerka žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní obnovou exteriéru i interiéru. (25. května 2026)
Stará radnice přijde o červené lemy oken a dveří, takzvané šambrány, a vrátí se ke své původní podobě. (25. května 2026)
Výrazná červeň kolem oken mizí, nahradí ji jednolitá, decentní smetanová omítka. (25. května 2026)
Městskému znaku v čele památky se minulý týden věnoval restaurátor. (25. května 2026)
8 fotografií

Co se týče vnější části památky, stavebníci teď pracují hlavně na stěně směrem k Modrému domu, kde je ještě třeba dodělat kus fasády. Naproti tomu už několik měsíců hotové krémové omítky v Radniční ulici, jež byly dokončeny jako první, čeká ještě oprava. Podepsalo se na nich nevhodné počasí, které při jejich vzniku na podzim panovalo.

„Další práce se nyní budou odehrávat převážně uvnitř. Týkají se mimo jiné podlah, obkladů nebo svítidel, na řadu přijde také vybavení nábytkem,“ nastínila další postup Sochorová. Pokud nenastanou komplikace, mělo by podle ní být hotovo v srpnu nebo září letošního roku, a to včetně zmíněného vybavení interiéru.

Rekonstrukce a modernizace Staré radnice vyjde v souhrnu na zhruba 43,5 milionu korun, z toho 27 milionů pokryje evropská dotace. Objekt se má po úpravách změnit v moderní návštěvnické centrum, kde bude ústředním motivem cisterciácká krajina.

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

V budově - nově bezbariérové a opatřené výtahem - vzniknou i výstavní prostory a zázemí pro takzvanou Kosinkovu sbírku obrazů. Chybět nebude ani zcela nová podoba obřadní síně nebo moderní prostory pro infocentrum.

Součástí projektu je i vznik cisterciáckých vycházkových stezek opatřených infopanely. Na ně by mohli turisté vyrazit ještě během léta. Trasy budou mít start právě na radnici, odkud pěší zamíří směr Hamry nad Sázavou, rybník Dívka a poté přes Starý dvůr k zámku. Menší okruh bude rovněž kolem Bránského rybníka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní...

Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na...

26. května 2026  11:04

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:43

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

25. května 2026  14:02

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:38

Pidcock po sólu dominoval mezi bikery v Novém Městě, Bukovská byla druhá

Britský biker Tom Pidcock vítězí v závodě SP v Novém Městě na Moravě.

Britský biker Tom Pidcock vyhrál popáté v kariéře závod Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě a vyrovnal rekord švýcarské legendy Nina Schurtera. Dvojnásobný olympijský vítěz...

24. května 2026  12:20,  aktualizováno  17:33

Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu...

Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.

24. května 2026  14:08

Slalom mezi ovcemi, halucinace i jízda výkaly. Cyklistický ultramaratonec vypráví

Premium
Snímky ze závodu Race around the Netherlands ukazují dvě tváře nizozemského...

Loni cyklistický ultramaratonec Stanislav Růžička (51) z Křižanova na Žďársku objel za zhruba deset dní Polsko. Na tachometru při tom „nasbíral“ 3 600 kilometrů. Letos si nadělil závod o 1600...

24. května 2026

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

23. května 2026  19:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Mathis Azzaro vítězí v závodě SP horských kol v Novém Městě na Moravě - short...

Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti...

23. května 2026  13:37,  aktualizováno  17:54

Vysočinský unikát je v ohrožení. Z jediné stepi, kde žijí, mizejí sysli po desítkách

Sysel obecný byl kdysi běžný polní škůdce. Kvůli pronásledování lidmi i změně...

Donedávna byla domovem bezmála stovky syslů obecných – jako jediná na Vysočině. To se však změnilo. Mohelenská hadcová step na Třebíčsku se loni stala místem, kde ochranáři zaznamenali největší...

23. května 2026  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.