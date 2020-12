Pelhřimovská radnice je v ohrožení, opozice usiluje o odvolání vedení

Své výhrady shrnul do několika bodů. Podle starosty Meda se však tento materiál zakládá na lžích. „Jsou tam nesmysly,“ podpořil jeho tvrzení i místostarosta Jaroš.

Hlavním důvodem, proč chce Změna pro Pelhřimov odvolat oba muže, jsou podle ní především nejasnosti a chybějící odůvodnění, které směřovalo k odvolání exstarosty Františka Kučery z pozice jednatele městské správy lesů.

Kučera byl v letech 2014 až 2018 starostou města za ČSSD a profesně se řadu let věnoval péči o lesy. Několik dní po svém odvolání náhle zemřel na srdeční selhání. Bylo mu 67 let. Podle Hájka ho silně zasáhl způsob, jakým byl odvolán.

Hájek slíbil tehdy ještě žijícímu Františku Kučerovi, že se na důvody jeho odvolání bude ptát na zastupitelstvu. „Volal mi den před svou smrtí. Sám o důvodech svého odvolání nevěděl. Slíbil jsem mu, že se na to budu ptát, a chci to splnit bez toho, jaký byl sled dalších událostí,“ řekl Hájek.

Podle Meda však Hájek jen zneužívá tuto smutnou událost. „S panem Kučerou jsem o tom jednal už na jaře. Městské lesy vedl posledních pět až šest let prokurista společnosti Martin Kodeš. Pan Kučera tam z různých důvodů moc nefungoval. Slíbil mi, že to do června vyřeší. A pak tam jsou i různé osobní záležitosti, které nebudu veřejně říkat,“ sdělil v úterý starosta Med.

Nepovažoval za vhodné probírat důvody veřejně

Na důvody, které vedly valnou hromadu Městské správy lesů Pelhřimov k odvolání jednatele Kučery, se Pavel Hájek ptal již na listopadovém zastupitelstvu. Odpověď starosty Meda však byla pro něj neuspokojivá.

„Úmrtí Františka Kučery nás všechny mrzí, ale nemělo by se to spojovat s touto záležitostí. Vzhledem k jeho památce nepovažuji za vhodné, abychom se důvody jeho odvolání zabývali veřejně. Je možné si o tom podiskutovat neveřejně,“ řekl zastupitelům Med.

„Respektujeme, že valná hromada má právo jednatele odvolat, ale měla by to i řádně odůvodnit. Nikdy jsme jako zastupitelé neslyšeli, že by správa lesů byla ve špatném stavu nebo že by se tam něco dělo. K práci pana Kučery nikdy neměli žádné připomínky,“ zdůrazňuje Hájek.

„Aby případné důvody byly řešeny neveřejně, považujeme za nepřijatelné. Máme právo na transparentní odůvodnění takto zásadních kroků,“ dodal Hájek.



Podle zápisu z valné hromady, do něhož Hájek nahlédl, byl František Kučera odvolán na základě návrhu předloženého až na jednání valné hromady starostou Medem. A to mimo původní program. Kučera byl tehdy z jednání omluven ze zdravotních důvodů.

Důvodová zpráva k možnému odvolání obou představitelů města rovněž kritizuje místostarostu Zdeňka Jaroše za jeho postoj k příspěvkové organizaci Technické služby.



„Dlouhodobě kritizuje jejich práci, ale nikdy nedokázal předložit jasné důkazy, že se tam děje něco špatně. Analýza, kterou si před rokem zadali, vyšla ve prospěch služeb. Tedy asi jinak, než čekali. Pracovní skupina tyto výsledky viděla, ale dodnes je místostarosta Jaroš nepředložil do zastupitelstva a dává je tam až teď,“ sdělil Hájek.

Jaroš si však není vědom, že by vyjadřoval pochybnosti nad činností této organizace. „Možná některých pracovníků, ale ne jako celku. Analýza byla hotová v dubnu, předkládáme ji nyní,“ dodal.

Nestandardní postupy?

Na nestandardní postupy vedení města upozorňuje i zastupitel a exhejtman Jiří Běhounek (za ČSSD). „Nevím, zda pochybili, na valné hromadě jsme neseděli. Ale to, že vedení města postupuje v mnoha směrech velmi nestandardně, je pravda. Na mnohé otázky nejsou schopni odpovědět. Vše berou jako osobní útoky. Na výtky nereagují, či spíš je slyšet nechtějí,“ říká Běhounek, který bude z dnešního zastupitelstva omluven, protože bude na zasedání Poslanecké sněmovny.

Jak by mohlo dopadnout dnešní jednání, je těžké předjímat. Vládnoucí koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU- ČSL a Nezávislí pro občany má velmi křehkou převahu jednoho hlasu. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu má 11 mandátů.

V opozici je ČSSD, ANO, Změna pro Pelhřimov, Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst a KSČM. „Teď je správný čas, aby zastupitelé vyjádřili, zda toto vedení a jeho styl práce má jejich důvěru,“ dodal Hájek.