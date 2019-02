Žďárská hra o trůny nekončí, radní se brání případným škodám extajemníka

„Tuto věc už má na starosti personalista městského úřadu, sejdeme se kvůli tomu v tomto týdnu. Pan Havlík už není tajemník, který měl v pracovněprávní rovině vazbu přímo na starostu,“ reaguje starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).

Tajemník Havlík na svůj post rezignoval loni v listopadu, s platností k 31. lednu. Od prosince do půlky února však byl se zády na neschopence. Po ukončení neschopenky odjel podle informací MF DNES do zahraničí.

Odcházení Jana Havlíka po 21 letech z čela úřadu se tak prodlužuje.

„Déle než čtyři měsíce se mnou nikdo z vedení nekomunikuje jinak než písemně a právními větami. Na všechny jsem reagoval a splnil je, to znamená, že jsem vyklidil kancelář, odevzdal všechno včetně klíčů, byť jsem stále zaměstnanec, a oznámil ukončení pracovní neschopnosti,“ říká Havlík.

Ten v nedávném rozhovoru pro MF DNES uvedl, že mu starosta i oba jeho zástupci přinesli na konci ledna až domů výpověď, i když byl vzhledem ke své pracovní neschopnosti v ochranné době. Podepsal ji, ale vedení ji následně raději stáhlo. Sám výpověd nedal.

Jan Havlík se loni stal lídrem sdružení Změna 2018, které v komunálních volbách získalo čtyři mandáty v zastupitelstvu, ale skončilo v opozici. Kvůli takzvané neslučitelnosti funkcí si však Havlík musel vybrat, jestli dá přednost komunální politice, nebo zůstane v čele úřadu.

Varování před škodami, které ještě nenastaly

Odchod Jana Havlíka se řešil i na únorovém zastupitelstvu. Opozice reagovala na to, že radní na konci ledna přijali nezvyklé usnesení ve znění: „Rada města ukládá představitelům města řešit nekompetentní jednání tajemníka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA s cílem zamezení vzniku škod.“

Lídr opoziční ČSSD Vladimír Novotný si kvůli tomu vyžádal písemné vyjádření radnice. „Ptal jsem se na to - bez ohledu, že Jana Havlíka velmi dobře znám - protože to usnesení je skutečně velmi nestandardní a zvláštní,“ řekl MF DNES Novotný.

Nový starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos (vlevo) a jeho předchůdce Zdeněk Navrátil.

„Je velmi podivné, že rada upozorňuje na nekompetentní jednání, které nikdo neumí konkretizovat ani na zastupitelstvu ani písemně a varuje před škodami, které se prý ale nestaly. Prý ale co kdyby,“ dodává. Protože odpověď považuje za nekonkrétní, vyžádal si upřesnění.

Jan Havlík na usnesení reagoval e-mailem adresovaným všem radním. Vyčítá jim, že jej o ničem neinformovali.

„Ani mě nikdo neupozornil na jakékoliv nekompetentní jednání, byť i přes moji pracovní neschopnost k tomu bylo několik příležitostí,“ napsal. Krok radních považuje Havlík za snahu poškodit jeho pověst. Naznačil také, že je připravený bránit se právní cestou.

Podle radního Radka Zlesáka (ANO) nikde není řečeno, že by nějaká škoda vznikla, a usnesení je v souladu se zákonem o obcích.

„Považoval jsem za velmi důležité, aby vzniklo transparentní usnesení, které uloží představitelům města, kteří jsou dáni ze zákona, aby se tím intenzivně zabývali a zamezili možnému vzniku škod,“ vysvětluje Zlesák a dodává: „Rozhodně teď nechci odsuzovat pana bývalého tajemníka, že něco stoprocentně provedl.“

„Během pracovní neschopnosti dělal určité kroky vůči městu“

Ani podle místostarosty Josefa Klementa (KDU-ČSL) usnesení nehovoří o tom, že nějaká škoda vznikla. „Záleží na tom, jestli se pan starosta chce věnovat historii působení Jana Havlíka ve funkci tajemníka,“ poznamenal.

Starosta Martin Mrkos, který kvůli nemoci při přijetí usnesení chyběl, nyní říká, že má jiné priority. „Z hlediska řízení a vedení města to pro mě není stěžejní,“ řekl.

Podle místostarostky Ludmily Řezníčkové (ANO) Jan Havlík porušoval během neschopenky pravidla komunikace.

„Zasahoval do věcí, do kterých neměl, dříve došlo k porušení i v pracovní docházce. Nemůžeme jej nechat zasahovat do chodu města, když už není tajemníkem. Během pracovní neschopnosti dělal určité kroky vůči městu. Nekomunikoval směrem k veřejnosti z pozice zastupitele, ale z pozice tajemníka v pracovní neschopnosti, to je nepřijatelné,“ řekla na tiskové konferenci Řezníčková.

Novou tajemnicí úřadu se stane Martina Hostomská, jež dosud pracuje jako vedoucí jihlavského oddělení dozoru ministerstva vnitra, v odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

„Nastoupí nejpozději 1. dubna, pokud to dobře dopadne, tak už 1. března,“ zmínil Josef Klement.