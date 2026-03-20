Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek

Jan Salichov
Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se v kontextu tehdejší doby zdálo být téměř šílenstvím. A letos je tomu rovných 600 let, co má Jihlava svoji radnici. Magistrát v ní sídlí dodnes.

Zatímco se kolem hradeb bašty katolické strany a města věrného králi Zikmundovi Lucemburského v roce 1426 valila husitská vojska a městská pokladna krvácela pod náporem výdajů na žoldnéře, jihlavští radní se rozhodli pro investici do vlastní prestiže.

Opustili dosavadní sídlo u rychty na západní straně náměstí a výměnou od měšťana Mikuláše barchaníka (řemeslník vyrábějící barchan, tedy tkaninu ze lnu a bavlny - pozn. red.) jihlavský purkmistr Oldřich Bavor získal kamenný palác na nejlukrativnějším místě města.

Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo úřadu několikrát rozšířilo a vizuálně proměnilo. Stále však jde o jednu budovu. Letošní kulaté výročí si magistrát připomíná nejen jako oslavu jedné budovy, ale jako důkaz ambicí tehdejších měšťanů.
16 fotografií

Sám von Amt, vzdělanec se zkušenostmi z univerzity, si tehdy do svých poznámek rýpl, že konšelé jsou snad odtržení od reality. Viděl město, kde je výběr daní jako na houpačce a kde se v domech tísní kdekdo, kdo hledá ochranu před válkou. Přesto sledoval, jak se radní nechali oslnit barchaníkovým domem, ve kterém předtím pobýval hejtman Hroch.

Pánové z rady tehdy sice přišli oficiálně za hejtmanem, ale očarovala je architektura částečně kamenné stavby s gotickým podloubím. „Válka neválka, bída nebída, radní se rozhodli, že si barchaníkův dům koupí a konečně budou mít reprezentativní prostory ke svým jednáním - dosavadní radnice asi není dost nóbl,“ uvedl von Amt.

Vedle kostela nejváženější budova

Nákupem tohoto objektu, kterému se podle dřívějšího majitele přezdívalo Cippusův dům, udělala Jihlava zásadní krok k úplné samosprávě. Konšelé už nechtěli jednat „pod dohledem“ na rychtě, kde uplatňoval své zájmy královský rychtář, ale toužili po vlastním prostoru pro zasedání i městský soud.

Příběhy z jihlavské historie jsou jako z románu, vypráví populární průvodce

„Vedle kostela se radnice těší největší vážnosti, protože na radnici se u rozhoduje o veškerých záležitostech - od stavebních po kulturní, o společenských věcech i potřebách jednotlivých obyvatel,“ všiml si von Amt.

Za šest set let existence prošla radniční budova, která slouží svému účelu nepřetržitě dodnes, fascinující proměnou. Původní raně gotický dům ze 14. století, v jehož přízemí se nacházely strážnice a zbrojnice, se postupně rozrůstal o sousední parcely.

Vzácné nálezy pod staletými omítkami

V 16. století radní přikoupili jižní dům a propojili jej s původním sídlem, čímž vznikla tehdy nejprostornější místnost v celém městě - velká gotická síň v prvním patře. Štěstí pak městu přálo také v 18. století, kdy radnice získala dědictvím třetí, takzvaný Kentlinův dům.

Teprve v roce 1786 se všechny tři středověké stavby dočkaly sjednocení pod společnou klasicistní fasádu a byly zvýšeny o druhé patro, čímž radnice dostala svou dnešní monumentální podobu.

Doba se změnila, ale hrdost na reprezentativní sídlo zůstala. Ostatně rozsáhlá rekonstrukce na začátku 21. století odhalila pod nánosy staletých omítek a barokního štuku vzácné poklady, které měly zůstat zapomenuty - včetně hebrejských nápisů či původních gotických kleneb. Jihlava si tak letošní kulaté výročí připomíná nejen jako oslavu jedné budovy, ale jako důkaz ambicí tehdejších měšťanů. Ti i v nejistých časech věřili v budoucnost svého města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu

Hraběcí stolek je místem pro romantické posezení, ale i pořízení originálních...

Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

Jihlavské radnici je 600 let. Radní ji navzdory kritice koupili za husitských válek

Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo...

Psal se rok 1426, když se uzavřel obchod, který definoval centrum někdejšího privilegovaného královského sídla. Městský notář Johannes von Amt tehdy brkem zapsal do úředních knih rozhodnutí, které se...

V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na...

Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do...

20. března 2026  10:29

Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

Jana Fučíková z Koněšína je absolventkou střední průmyslové školy keramické v...

Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které...

20. března 2026  8:42

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

19. března 2026  14:10

Pnutí na škole v Humpolci trvá. Ředitelka chce zpět, krizový nástupce budí rozpaky

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...

Základní škola Hradská v Humpolci, kde podala výpověď polovina kantorského sboru, má nového krizového ředitele. Stal se jím Vojtěch Kořen. Školu má vést do léta. Rezignace bývalé ředitelky Heleny...

19. března 2026  8:41

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Věž na Pyšolci bude bezpečná a shodí lešení. Práce na záchraně hradu však nekončí

Věž zříceniny gotického hradu zatím stále věnčí lešení. To by ale mělo letos...

Zřícenina hradu Pyšolec patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na Žďársku. Středověká památka, vévodící skalisku nad vyrovnávací nádrží Vír II, by se navíc mohla ještě letos ukázat...

18. března 2026  14:02

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

17. března 2026  11:10,  aktualizováno  18. 3. 13:09

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

18. března 2026  8:53

Nové Město nechce kácet, dopravní hřiště i skatepark včlení mezi stromy

Skatepark, dopravní i parkourové hřiště, hrací prvky i místo pro relax musely...

Unikátní kus přírody v těsné blízkosti centra. To je okolí Klečkovského rybníka v Novém Městě na Moravě. Radnice tam vybuduje nové dopravní hřiště, skatepark a další atrakce pro sport i oddech. Při...

17. března 2026  15:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.