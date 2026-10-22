Čtyřikrát vedl Radek Popelka kandidátku hnutí ANO do komunálních voleb v Jihlavě. Třikrát v nich vyhrál. Až letos ANO utrpělo drtivou porážku od Týmu pro Jihlavu sdružujícího ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Pro Popelku to byly poslední volby v roli lídra kandidátky. Za čtyři roky už ji vést nehodlá.
„Předseda by měl místní organizaci systematicky připravovat na další volby za čtyři roky, postupně skládat tým. A to já už nebudu. Nejbližšímu okruhu spolupracovníků jsem oznámil, že na předsedu místní organizace rezignuji a lídrem už za čtyři roky nebudu,“ potvrdil šestapadesátiletý Popelka.
„Byl jsem rozhodnutý už před volbami, výsledek voleb i následného vyjednávání s tím nemají nic společného.“
Rezignaci na post předsedy jihlavské organizace ANO zatím jen oznámil, písemně ji chce podat v nejbližších dnech. Hnutí následně bude muset zvolit Popelkova nástupce. „Zatím vůbec nevím, kdo by to mohl být,“ konstatoval končící náměstek primátora. On sám zůstane řadovým členem hnutí.
Zdůraznil, že jeho krok není reakcí na prohrané volby, ani nemá žádnou souvislost s restartem ANO, o němž hovořili jeho předseda Andrej Babiš a poté i místopředseda Karel Havlíček. „Byl jsem rozhodnutý už před volbami, výsledek voleb i následného vyjednávání s tím nemají nic společného. Chce to už někoho mladšího, za čtyři roky mi bude šedesát,“ prozradil.
Radek Popelka patří k nejvýraznějším tvářím komunální politiky na Vysočině v posledních letech. Od roku 2014 vyhrál až do letoška jako lídr ANO všechny komunální volby. Ovšem dvakrát vyjednaná koalice ANO obešla a Popelka s kolegy usedl do opozičních lavic.
V roce 2014 to bylo jen na dva roky, zbylé dva roky se po rozpadu původní koalice ANO do vedení města dostalo a Radek Popelka se stal náměstkem primátora. Ve stejné roli byl i poslední čtyři roky od voleb v roce 2022. Po nich ANO uzavřelo koalici s ODS. Ta si ovšem letos vybrala jiné partnery.
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V Jihlavě je jasno, vládnout bude Tým pro Jihlavu se STAN. ANO míří do opozice
„Tým pro Jihlavu má tak silný mandát, že je schopen vládnout Jihlavě sám, a v podstatě hledal jenom někoho, kdo bude doplňovat zbývající tři hlasy. V tomto ohledu jsme rádi, že ten konkurz na Kašpárka vyhrál někdo jiný a nebudeme to my. Budeme se moci věnovat nějaké konstruktivnější práci,“ prohlásil po sestavení vládní koalice bez ANO Popelka.
Zastupitelstvo Jihlavy má celkem 37 členů. Tým pro Jihlavu obsadil hned 16 z nich. ANO jich získalo 10, dle výsledků voleb následuje STAN s pěti mandáty. Do zastupitelstva se dostali i Piráti a Fórum Jihlava se třemi mandáty, zbylá tři křesla patří SPD. Koalice Týmu pro Jihlavu a STAN má pohodlnou většinu 21 hlasů.
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10. října 2026