Lézt s kyslíkem? Jako jet Tour de France na elektrokole, říká Radek Jaroš

Je to už šest let, co jste vylezl na poslední ze čtrnácti osmitisícových vrcholů a získal jste Korunu Himálaje. Dá se žít z takového úspěchu?

Částečně ano. Ale loni jsem dokončil ještě Korunu světa (zahrnuje dobytí nejvyšších vrcholů všech kontinentů – pozn. red.) a pokračuji dál. Mám vizi. Když se mě pak novináři ptali, co budu dělat, a já odpověděl, že budu lézt po skalách, chodit po horách, jezdit na kole, tak reagovali: No, ale co jako budeš dělat? (směje se) I z toho vznikl nápad vylézt patnáct nejizolovanějších hor světa. Když to shrnu, žít z jednoho úspěchu se dá, ale ne dobře a dlouho.