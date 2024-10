Petardy si ve Velkém Meziříčí mohou lidé dopřát už jen pět hodin v roce

Město omezilo i popíjení na veřejnosti Z centra Velkého Meziříčí a také z lokality za obchodním domem Billa by měli zmizet lidé, kteří tam popíjejí alkohol, následně svým nevhodným chováním budí veřejné pohoršení a jsou tak i častým předmětem stížností obyvatel města. Zastupitelstvo schválilo vyhlášku, která konzumaci alkoholických nápojů ve vytyčených lokalitách zakazuje. V případě centra se jedná o Náměstí a přilehlé ulice, druhý vymezený prostor zahrnuje prostory za marketem v Hornoměstské ulici až po protipovodňovou zeď u řeky Balinky. „Je dost dobře možné, že se tito lidé stejně přesunou někam jinam, ale jinou možnost, jak dát městské policii do ruky nějaký nástroj, stejně nemáme,“ okomentoval situaci meziříčský starosta Alexandros Kaminaras. Dosud měli totiž strážníci jenom omezené možnosti, jak proti „pijanům“ zakročit, neboť bylo těžké vyhodnotit, jaké chování se už dá posuzovat jako narušování veřejného pořádku. „Ve Velké Bíteši už taková vyhláška pro centrum platí a podle mých informací se jim tam zatím osvědčila,“ popsal Jan Klikar, vedoucí Městské policie Velké Meziříčí. Lidé se ale nemusejí obávat, že by si už nemohli vypít třeba ani „svařák“ na adventních trzích na Náměstí. „Má to samozřejmě i výjimky, lze si i nadále dát pivo či víno na restauračních předzahrádkách. Alkohol se také může pít na organizovaných hromadných akcích,“ upřesnil velkomeziříčský místostarosta Martin Kaman.