Polná bude mít pumptrackovou dráhu. Kdy to bude, zatím není vůbec jasné

„Zastupitelé rozhodli, že pokud by tam tato dráha byla, půjde o druhou navrhovanou variantu. Ještě jednou se bude s projektantem řešit a upřesňovat, zda se do areálu vejde, a pak to půjde znovu do zastupitelstva. Není zatím ani vypsaný dotační program, ze kterého bychom chtěli stavbu částečně investovat. Navíc tyto dráhy jsou nyní obrovským hitem a předpokládám velký zájem o dotační titul. Bude velmi těžké uspět. Jestli se bude stavět za rok, či za tři, ještě nikdo neví,“ krčí rameny starosta Skočdopole.



Cílem pumptrackové dráhy je rozšíření nabídky volnočasových sportovních aktivit v Polné. Trať plná klopených zatáček a terénních vln by měla být využitelná pro širokou veřejnost - děti, mládež i dospělé. Navrhovaný asfaltový povrch by pak měl být vhodný nejenom pro kola, ale i pro brusle, koloběžky či skateboardy.

Tato dráha by měla stát na městském pozemku u rybníka Peklo. Tam by chtělo město vybudovat ale také koupaliště. Už na něj byla dokonce schválená studie a na stole bylo i zadání projektu.

Jenomže pak přišel koronavirus a zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace bylo zastaveno z důvodu zhoršení ekonomické situace. Náklady na vybudování koupaliště totiž byly odhadovány na částku převyšující 60 milionů korun.



„Záměru se do budoucna nevzdáváme, ale čekáme na zlepšení ekonomické situace,“ říká starosta k možnosti vybudování koupaliště.

Hlavně nezasáhnout do budoucího koupaliště

Přišel proto nápad vybudovat na části tohoto pozemku pumptrackovou dráhu, která je cenově k realizaci blíž než koupaliště. Zároveň však zastupitelé nechtěli, aby dráha zasáhla do části určené pro plánované koupaliště.

„Bylo by velmi hloupé, kdybychom zjistili, že musíme měnit projekty na koupaliště kvůli tomu, že tam stojí pumptracková dráha,“ prohlásil před časem Miloš Kvasnička, zastupitel a předseda finančního výboru (KDU-ČSL).

Podle studie se měla dráha rozkládat na ploše 1 450 m² a měla mít délku 165 metrů. Ohledně umístění dráhy se nabízely dvě varianty řešení. První možnost vycházela z návrhu studie od firmy Dirty Parks.

„Umístění pumptrackové dráhy v tomto případě přímo navazovalo na stávající herní prvky a při promítnutí této varianty do návrhu koupaliště by byla zabrána část plochy určená pro ležení a část plochy určená pro dětské hřiště,“ píše se v materiálech pro zastupitele.

Proto vznikl druhý, alternativní návrh, který nakonec u zastupitelů zvítězil, kdy mezi stávajícími herními prvky a pumptrackovou dráhou zůstane zachován volný prostor a dráha bude umístěna až na konci louky. Při promítnutí této varianty do návrhu koupaliště by byla zabrána celá plocha pro plážový volejbal a malá část plochy pro dětské hřiště.

Na investici za dva a čtvrt milionu chtějí dotaci

Jak však starosta upozorňuje, jedná se o předběžné návrhy a nelze dopředu určit, zda při samotném projektování nevyvstane nějaká další překážka.

Odhadovaná cena pumptrackové dráhy je 2,2 milionu korun. Polná by se v případě realizace chtěla zaměřit na získání dotačních prostředků a spolufinancování stavby.

Jako vhodný dotační titul se nabízí program Cyklodoprava a cykloturistika, jehož vyhlašovatelem je Kraj Vysočina. Tento program nabízel v letošním roce na tento typ projektů 50 procent dotaci až do výše dva miliony korun. Pokud by program zůstal zachován a Polná byla úspěšná, tak by se na spolufinancování dalo získat až 1,1 milionu korun.

Pumptrackových závodišť na Vysočině přibývá. Má ho Nové Město na Moravě, Telč, Luka nad Jihlavou, letos se nové otevřelo v Jihlavě a ještě letos v září chce novou dráhu otevřít Havlíčkův Brod.