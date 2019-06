Puma mění teritorium, dostala se už na Žďársko. Policie před ní varuje

„Mezi obcí Polnička a Račín byla spatřena puma americká. Zvíře uteklo chovateli z jižních Čech asi před třemi týdny. Pokud ji někdo uvidí, má neprodleně kontaktovat policii na lince 158. Zvíře je plaché,“ informovalo v neděli večer vedení Polničky prostřednictvím svého mobilního rozhlasu.



Policisté byli také za starostou sousedního Račína. „Naše obyvatele jsem informoval esemeskami a poté raději i přímo telefonicky. Nežije nás tu tolik, téměř na každého mám kontakt,“ reagoval starosta malé obce Jiří Subý.

Zvíře mizející v mlází údajně viděla žena v lese mezi Račínem směrem k Velkému Dářku a výletní restauraci Vagón. Šelma měla být pozorována rovněž na vrchu Peperek.

Policisté přijali v této věci několik oznámení. „Vždy jsme provedli na místě šetření. Výskyt pumy v daných lokalitách, na které se dotazujete, nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Samozřejmě platí, že pokud by zvíře někdo uviděl, tak by se k němu neměl přibližovat a měl by kontaktoval linku 158,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.



Žďárský městský úřad vyzval lidi, aby byli při pohybu ve volné krajině obezřetní a při zpozorování velké kočkovité šelmy se k ní nepřibližovali. Starosta Želiva Miroslav Buňata, který je myslivcem, po sobotním setkání popsal pumu jako světle hnědé až zrzavé zvíře s dlouhým ocasem a mohutnými tlapami. Záměnu s jiným zvířetem vyloučil.