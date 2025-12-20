Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

Chov nosnic patří akciové společnosti Xaverov. Veterinární lékař nahlásil Krajské veterinární správě pro Kraj Vysočina úhyn zhruba 300 nosnic v jedné z hal a přeživší drůbež vykazovala příznaky ptačí chřipky. Odebrané vzorky výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1 potvrdily.
„V souladu s platnou legislativou bude zbývající drůbež v chovu po víkendu utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru,“ popsal Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
„V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže,“ uvedl Majer.
|
Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty
Ptačí chřipka byla letos na Vysočině potvrzená v komerčním chovu ve Valdíkově na Třebíčsku, kde muselo být v listopadu utraceno přes 20 tisíc kachen.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.
Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.