Kvůli nákaze se budou ptáci sčítat i v okolí Štěpánova, další úhyn nepřibyl

16:37 , aktualizováno 16:37

Výskyt ptačí chřipky v jednom z domácích chovů ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku se dotkne i okolních obcí. Veterináři vyhlásili ochranné pásmo, ptactvo se bude sčítat i v některých okolních vsích. A to i přes to, že do pondělního odpoledne nebyl hlášen žádný další úhyn.