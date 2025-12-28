Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Autor: ,
  17:02
Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v jiném jen několik set metrů vzdáleném chovu. Kvůli novému ohnisku nyní musí zlikvidovat dalších 30 tisíc nosnic.
Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i zbytek zvířat. Snímek je z Dobřenic z roku 2021. | foto: Martin Veselý, MAFRA

V areálu společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku začalo utrácení...
Chov hus u Nových Hradů museli veterináři naočkovat proti ptačí chřipce.
V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...
V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...
11 fotografií

Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo nastat příští týden v úterý, sdělil Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Nové ohnisko ptačí chřipky propuklo v hospodářství, které se stejně jako v předchozím případě v Habrech zabývá chovem slepic s produkcí vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. Veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě.

U žijící drůbeže se projevovaly příznaky nákazy. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo v chovu výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.

Hasiči na Havlíčkobrodsku likvidují 35 tisíc slepic, velkochov napadla ptačí chřipka

Kvůli prvnímu výskytu ptačí chřipky v Habrech tam už SVS vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech chovů drůbeže a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Kromě komerčních chovů bylo letos ohnisko ptačí chřipky vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.

Šíření ptačí chřipky se zrychluje, nejen v Česku. Na vině jsou i nízké teploty

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.

Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Premium
Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online...

Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před...

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé...

O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a...

Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

První soukromý parkovací dům v krajském městě Vysočiny, který ve třídě...

Podle původních plánů měl v tuto chvíli už za obchodním domem Billa v Jihlavě stát soukromý parkovací dům. Stavbu sedmipatrové budovy pro více než 550 aut měla za 200 milionů korun bez DPH postavit...

Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

Zastávka v Družstevní ulici má za sebou modernizaci. Lidé nyní využívají...

Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a...

Vlak srazil u Havlíčkova Brodu na přejezdu muže, zraněním podlehl

Železniční přejezd

U Havlíčkova Brodu v neděli odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. Řekla krajská policejní mluvčí Dana...

28. prosince 2025  15:26,  aktualizováno  16:52

Ředitelka muzea se u nás vyzná lépe než já, směje se manžel sběratelky hraček

Díky sběratelské vášni své zesnulé manželky Marty pronikl Stanislav Mužátko do...

Starožitné panenky se šrámy, prasklinami, chybějícími vlasy i končetinami, rozbité hračky, ale i nábytek a obrazy. To je jen malý výčet starých věcí, jimž dokáže dát nový život Stanislav Mužátko z...

28. prosince 2025  9:50

Méně aut, více komerčních prostor. Parkovací dům Icom bude jiný a později

První soukromý parkovací dům v krajském městě Vysočiny, který ve třídě...

Podle původních plánů měl v tuto chvíli už za obchodním domem Billa v Jihlavě stát soukromý parkovací dům. Stavbu sedmipatrové budovy pro více než 550 aut měla za 200 milionů korun bez DPH postavit...

27. prosince 2025  9:33

Obce hledají místa pro novoroční ohňostroje. Radši opečme špekáčky, radí lidé

Letošní novoroční ohňostroj v Jihlavě byl tišší než v minulosti a zřejmě...

Trochu jako skládání puzzle vypadá letos organizace ohňostrojů v řadě měst na Vysočině. Novela zákona, která na vybraných místech omezuje používání většiny pyrotechniky, jim připravila nelehký úkol....

26. prosince 2025  10:11

Sport už není prioritou, nevidomý sportovec Zmeškal se po Africe učí znovu žít

Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal se rozhodl posouvat hranice lidských...

Život mu už naložil tolik, že by se většina lidí pod takovou vahou určitě složila. Nevidomý sportovec Ondřej Zmeškal z Nového Telečkova na Třebíčsku je však neuvěřitelný bojovník, který se ani v těch...

25. prosince 2025  10:45

Přítelkyni už si asi nenajdu, říká hokejista Zelenka. Po zranění je 25 let na vozíku

Premium
Tomáš Zelenka oslavil letos v listopadu 50. narozeniny. Pracuje v online...

Jako by se ten den proti němu všechno spiklo. Podobné souboje u mantinelu hokej prostě občas přináší. Bývalý hokejový útočník Horácké Slavie Třebíč Tomáš Zelenka však po jednom takovém zůstal před...

24. prosince 2025

Mají narozeniny na Štědrý den. O nic nepřicházíme, říkají ti, které přinesl Ježíšek

ilustrační snímek

„Vás přinesl čáp, nás Ježíšek,“ směje se Blanka Říhová. Tato dáma z Havlíčkova Brodu patří mezi zlomek Čechů, kteří se narodili na Štědrý den. Nejkrásnější svátky v roce jsou pro ně často ještě...

23. prosince 2025  14:07

Hasiči na Havlíčkobrodsku likvidují 35 tisíc slepic, velkochov napadla ptačí chřipka

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla...

V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace velkochovu slepic postiženého ptačí chřipkou. Podle Státní veterinární správy v něm bylo zhruba 35 tisíc nosnic. Pracovníci v ochranných oblecích...

23. prosince 2025  11:46

Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé...

O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a...

23. prosince 2025  8:54

Vyběhat či vychodit vánoční cukroví? K pohybu láká i stále oblíbenějším kufrování

Při kufrování účastníci hledají dle mapy kontrolní stanoviště, kde obvykle...

Poslední dny roku nemusejí být jen o odpočinku, návštěvách, konzumaci cukroví a sledování pohádek v televizi. Období dovolených a vánočních prázdnin mohou lidé spojit i s netradičním pohybem na...

22. prosince 2025  13:58

Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

Zastávka v Družstevní ulici má za sebou modernizaci. Lidé nyní využívají...

Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a...

22. prosince 2025  8:37

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

21. prosince 2025  9:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.