Na Havlíčkobrodsku začala likvidace dalšího chovu slepic, opět pomáhají vězni

  9:45
Likvidace chovu slepic nakažených ptačí chřipkou H5N1 začala v úterý brzy ráno v Habrech na Havlíčkobrodsku. Veterináři potvrdili nákazu o uplynulém víkendu. Likvidace se týká přibližně 30 tisíc nosnic.
V Habrech na Havlíčkobrodsku začala likvidace chovu slepic, v němž se vyskytla ptačí chřipka. Hasiči spolu s veterináři i vězni musejí v ochranných oblecích vynosit a usmrtit na 35 tisíc nosnic. (23. prosince 2025) | foto: ČTK

Na pondělní koordinační schůzce se rozhodlo, že do úterních 7.00 bude na místo přijíždět technika Hasičského záchranného sboru České republiky a zároveň začnou přípravné práce. Po 8. hodině poté začal samotný zásah.

Haly jsou jen několik set metrů od chovu, kde muselo být už minulý týden zlikvidováno téměř 35.000 nosnic. Obě hospodářství patří akciové společnosti Xaverov ze skupiny Agrotrade.

„Slepice jsou přenášeny do kontejnerů, kde jsou zplynovány oxidem uhličitým. Následně se kontejnery převezou do kafilerní společnosti,“ uvedla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

Do úterní likvidace nosnic se zapojilo také dvacet vězňů ze zařízení v Pardubicích a Hradci Králové. Největší část práce však odvádějí zhruba čtyři desítky hasičů.

Všichni musí mít ochranné prostředky

„Jejich úkolem je jednak spolupodílení se na likvidaci chovu, ale především zajištění dekontaminace osob a techniky. Každý, kdo vstoupí do kontaminované části areálu, je vybaven ochrannými prostředky,“ hlásila Musilová.

Časový horizont ukončení zásahu podle ní nelze přesně odhadnout, ovšem předpokládá se, že práce skončí do úterních večerních hodin.

Už kvůli prvnímu výskytu ptačí chřipky v Habrech vymezila Státní veterinární správa tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech chovů drůbeže a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

V Habrech je letošní jedenácté ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR. Kromě toho bylo letos ohnisko vyhlášené také na drůbežích jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji a v 26 nekomerčních malochovech.

