Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

„Snažíme se, aby obor šel moderní cestou. A postupně se to daří nejen u nás, ale i na celorepublikové úrovni. Toto nové hřiště je jen dalším střípkem do této mozaiky,“ uvedl při slavnostním otevření primář oddělení dětské a dorostové psychiatrie a zároveň předseda asociace dětské psychiatrie Tomáš Havelka.
Nové hřiště nahradilo starší a už dávno nevyhovující plácek. Ti nejmenší pacienti tu mohou využít pískoviště, nejrůznější houpačky či relaxační sítě, mohou šplhat po provazové pyramidě. Ti větší určitě ocení třeba jednoduché posilovací stroje. Součástí prostoru u pavilonu 12 je i kompletně nové hřiště na fotbal, volejbal nebo basketbal s umělým povrchem. Připraveny na něm jsou branky, basketbalové koše i síť. K odpočinku slouží lavičky i zastřešené altánky.
„Působí to tu relaxačně, proaktivně, nejsou tu ani žádné ploty. Naším cílem je dělat léčbu kooperativní. Tedy nevyvolávat pocit, že sem rodiče nechávají zavřít dítě, které se má změnit. Naším cílem je co nejvíce s dítětem a jeho rodinou spolupracovat,“ konstatoval Havelka.
Dětské a dorostenecké oddělení havlíčkobrodské léčebny má kapacitu 34 lůžek. Obvykle je takřka stoprocentně využité. Zaměřuje se především na léčbu poruch příjmu potravy, v tomto ohledu je celorepublikovým centrem. Neopomíjí ale ani léčbu dalších problémů.
„Trochu alarmující je, že v posledních letech se zvyšuje počet závažných případů,“ podotkl primář. Na jeho oddělení se o pacienty stará pět lékařů, šest psychologů, kolem dvaceti sester a několik speciálních terapeutů. „Bohužel, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou některých pracoven. Čekáme na rekonstrukci,“ dodal Tomáš Havelka.
Vybudování hřiště přišlo celkem na šest a půl milionu korun. Z větší části ho psychiatrická nemocnice zaplatila sama, dar ve výši jednoho a půl milionu pak poskytl nadační fond Kapka naděje.
„Velmi si vážíme té částky, je nadstandardní. Náš jediný příjem je z veřejného zdravotního pojištění, takže máme omezené možnosti, a areál je sto let starý. Musíme myslet na všechny ty budovy a samozřejmě hlavně na personál,“ poděkovala ředitelka nemocnice Markéta Holubová.
„Psychické zdraví je velice složitá věc a spousta lidí se k ní obrací zády. Setkala jsem se i s takovými odmítnutími, že ‚na magory nic nedáme‘. Bohužel, často pak člověk prozře, až když se mu něco takového přihodí v rodině,“ podotkla prezidentka a zakladatelka Kapky naděje Vendula Pizingerová.
Upozornit na problematiku dětské psychiatrie měl i televizní dokument Co je ti? Nic. Snímek režiséra Jiřího Podlipného se natáčel mimo jiné i právě v Havlíčkově Brodě. A rovněž ve spolupráci s nadačním fondem. I režisér se úterního otevření hřiště v brodské léčebně zúčastnil.
„Setkali jsme se tu s velkým pochopením a vstřícností pro naší práci. Pracovníci nemocnice dělali vše pro to, abychom my tu naši mohli dělat dobře. Řekli jsme si, že o to větší závazek je to pro nás, aby třeba i díky nám a našemu filmu mohli svou práci vykonávat co nejlépe zase oni,“ zmínil.