Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Autor:
  14:43
V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty bude velkým pomocníkem. A zároveň je signálem, že se psychiatrická péče výrazně posouvá.

„Snažíme se, aby obor šel moderní cestou. A postupně se to daří nejen u nás, ale i na celorepublikové úrovni. Toto nové hřiště je jen dalším střípkem do této mozaiky,“ uvedl při slavnostním otevření primář oddělení dětské a dorostové psychiatrie a zároveň předseda asociace dětské psychiatrie Tomáš Havelka.

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Jeho vybudování přišlo na 6,5 milionů korun. (26. května 2026)
O slavnostní otevření hřiště se postarala (zprava) ředitelka psychiatrické nemocnice Markéta Holubová, primář oddělení pro děti a dorost Tomáš Havelka a prezidentka a zakladatelka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. (26. května 2026)
Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Jeho vybudování přišlo na 6,5 milionů korun. (26. května 2026)
Slavnostní otevření hřiště v areálu psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Vpravo stojí režisér Jiří Podlipný, vedle něj primář Tomáš Havlenka. V kostkovaných šatech ředitelka nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová, vedle ní ředitelka nemocnice Markéta Holubová. (26. května 2026)
13 fotografií

Nové hřiště nahradilo starší a už dávno nevyhovující plácek. Ti nejmenší pacienti tu mohou využít pískoviště, nejrůznější houpačky či relaxační sítě, mohou šplhat po provazové pyramidě. Ti větší určitě ocení třeba jednoduché posilovací stroje. Součástí prostoru u pavilonu 12 je i kompletně nové hřiště na fotbal, volejbal nebo basketbal s umělým povrchem. Připraveny na něm jsou branky, basketbalové koše i síť. K odpočinku slouží lavičky i zastřešené altánky.

„Působí to tu relaxačně, proaktivně, nejsou tu ani žádné ploty. Naším cílem je dělat léčbu kooperativní. Tedy nevyvolávat pocit, že sem rodiče nechávají zavřít dítě, které se má změnit. Naším cílem je co nejvíce s dítětem a jeho rodinou spolupracovat,“ konstatoval Havelka.

Dětská psychiatrie má mnoho slabin. Jen straší děti Bohnicemi, říká primář

Dětské a dorostenecké oddělení havlíčkobrodské léčebny má kapacitu 34 lůžek. Obvykle je takřka stoprocentně využité. Zaměřuje se především na léčbu poruch příjmu potravy, v tomto ohledu je celorepublikovým centrem. Neopomíjí ale ani léčbu dalších problémů.

„Trochu alarmující je, že v posledních letech se zvyšuje počet závažných případů,“ podotkl primář. Na jeho oddělení se o pacienty stará pět lékařů, šest psychologů, kolem dvaceti sester a několik speciálních terapeutů. „Bohužel, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou některých pracoven. Čekáme na rekonstrukci,“ dodal Tomáš Havelka.

Zájem o dětskou psychiatrii zvýšil dokument

Vybudování hřiště přišlo celkem na šest a půl milionu korun. Z větší části ho psychiatrická nemocnice zaplatila sama, dar ve výši jednoho a půl milionu pak poskytl nadační fond Kapka naděje.

„Velmi si vážíme té částky, je nadstandardní. Náš jediný příjem je z veřejného zdravotního pojištění, takže máme omezené možnosti, a areál je sto let starý. Musíme myslet na všechny ty budovy a samozřejmě hlavně na personál,“ poděkovala ředitelka nemocnice Markéta Holubová.

„Psychické zdraví je velice složitá věc a spousta lidí se k ní obrací zády. Setkala jsem se i s takovými odmítnutími, že ‚na magory nic nedáme‘. Bohužel, často pak člověk prozře, až když se mu něco takového přihodí v rodině,“ podotkla prezidentka a zakladatelka Kapky naděje Vendula Pizingerová.

Jak dostat dítě na psychiatrii? Rodiče jsou zoufalí, píší za ně i dopisy na rozloučenou

Upozornit na problematiku dětské psychiatrie měl i televizní dokument Co je ti? Nic. Snímek režiséra Jiřího Podlipného se natáčel mimo jiné i právě v Havlíčkově Brodě. A rovněž ve spolupráci s nadačním fondem. I režisér se úterního otevření hřiště v brodské léčebně zúčastnil.

„Setkali jsme se tu s velkým pochopením a vstřícností pro naší práci. Pracovníci nemocnice dělali vše pro to, abychom my tu naši mohli dělat dobře. Řekli jsme si, že o to větší závazek je to pro nás, aby třeba i díky nám a našemu filmu mohli svou práci vykonávat co nejlépe zase oni,“ zmínil.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Nikdy neseděli za volantem, přesto v Česku získali řidičáky na kamion. Mongoly stíhá policie

Policisté na Vysočině zadrželi osm cizinců podezřelých z podvodného získání...

Policisté zadrželi osm cizinců z Mongolska, kteří podle vyšetřování získali české řidičské průkazy pomocí falešných dokumentů. Někteří z nich přitom dosud nikdy neusedli za volant. Chyběla jim navíc...

Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické...

V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty...

26. května 2026  14:43

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Stará radnice ve Žďáře mění barvu. Z červené bude krémová, jako v minulosti

Budova Staré radnice, jedna z dominant žďárského náměstí, prochází kompletní...

Decentní krémovou barvu, jakou mívala v minulosti, získává nyní budova Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. Jedna z dominant centra města už tak přišla o většinu nepřehlédnutelných barevných prvků na...

26. května 2026  11:04

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:43

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

25. května 2026  14:02

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:38

Pidcock po sólu dominoval mezi bikery v Novém Městě, Bukovská byla druhá

Britský biker Tom Pidcock vítězí v závodě SP v Novém Městě na Moravě.

Britský biker Tom Pidcock vyhrál popáté v kariéře závod Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě a vyrovnal rekord švýcarské legendy Nina Schurtera. Dvojnásobný olympijský vítěz...

24. května 2026  12:20,  aktualizováno  17:33

Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu...

Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.

24. května 2026  14:08

Slalom mezi ovcemi, halucinace i jízda výkaly. Cyklistický ultramaratonec vypráví

Premium
Snímky ze závodu Race around the Netherlands ukazují dvě tváře nizozemského...

Loni cyklistický ultramaratonec Stanislav Růžička (51) z Křižanova na Žďársku objel za zhruba deset dní Polsko. Na tachometru při tom „nasbíral“ 3 600 kilometrů. Letos si nadělil závod o 1600...

24. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory.“

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

23. května 2026  19:40

Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Mathis Azzaro vítězí v závodě SP horských kol v Novém Městě na Moravě - short...

Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti...

23. května 2026  13:37,  aktualizováno  17:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.