Bývalá brodská porodnice vypadá jako z hororu, na podzim by se měla bourat

Když člověk přijde do areálu havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice v Rozkošské ulici a dívá se na velkou tabuli s plánem celého komplexu, pavilon číslo 4 hledá marně. V seznamu budov chybí. A v mapce je zobrazen jen jako šedivý obdélník.

Pavilon číslo 4, tedy někdejší porodnice, jako by neexistoval. A přitom návštěvník léčebny stojí takřka před ním. Pokud přichází od centra města, je hned tím prvním, kolem kterého musí projít.

Na první pohled však bývalá porodnice vypadá zcela jinak než ostatní a opravené pavilony s novou fasádou. Budova obehnaná vysokým drátěným plotem by si z fleku mohla zahrát ve filmovém hororu. Už za světla působí dojmem, který by mnohým mohl nahánět strach.

Třípodlažní pavilon je kolem dokola obrostlý stromy. Všechna okna jsou vytlučená, nebo alespoň rozbitá. Velká část střechy je propadlá a zcela chybí, do budovy při deštích teče voda. Přístupový chodník ke vchodu dávno zmizel pod trávou. A tristně působí i nedokončená cihlová přístavba.

Desetiletí chátrání bez šance na opravu

Pavilon není využíván a udržován minimálně od začátku 90. let minulého století. V roce 1994 ho okresní nemocnice převedla zpět psychiatrické léčebně. Byl to vůbec první takto navrácený pavilon v části areálu psychiatrie, jejž do té doby nemocnice využívala.

„Bohužel se vrátil pouze jako torzo. Prakticky nerekonstruovatelné,“ zmiňuje psychiatrická nemocnice na svých webových stránkách.

„Budova již v zoufalém stavu byla při převzetí. Ve své podobě neměla pro psychiatrickou nemocnici využití a zdravotnické zařízení nemělo dostatek prostředků k její přestavbě,“ potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Brodská psychiatrická nemocnice je organizací přímo řízenou ministerstvem. „S majetkem státu nemůžeme nakládat, jak se nám zachce, bez povolení zřizovatele,“ upozornila ředitelka psychiatrie Markéta Holubová.

Na stav pavilonu upozorňují obyvatelé Brodu už roky. V poslední době se nad ním podivují na sociálních sítích. Nyní se k nim přidal i starosta města Zbyněk Stejskal. „Je to opravdu ostudná budova, zruinovaná. Je desítky let ve strašném stavu a stát se neustále tváří, že se ho to netýká,“ podotkl.

Pokusy o záchranu budovy se nezdařily

Podle ředitelky Holubové se však psychiatrická nemocnice i ministerstvo intenzivně na vyřešení tohoto stavu připravují. „Ke konci loňského roku jsme od zřizovatele obdrželi souhlasné stanovisko s možností demolice pavilonu číslo 4,“ uvedla.

„Pavilon je určen k demolici a bude zbourán. Termín demolice je plánován nejpozději na konec října,“ ujistil i Ondřej Jakob. Dodal, že zbourání budovy je až posledním řešením. Dojde k němu až poté, co se ukázalo, že nic jiného s pavilonem udělat nelze.

„Byly podnikány další pokusy k jinému naložení s budovou, než je demolice, které však byly neúspěšné,“ odpověděl Jakob na dotaz, proč je pavilon v tak tristním stavu už třicet let.

Bourání se po administrativní stránce už připravuje. V současné době probíhá kontrola nabídek podaných do výběrového řízení. Stavební firmu, jež se o práce postará, chce ministerstvo vybrat formou elektronické aukce.

„S vítěznou firmou bude podepsána smlouva o dílo, poté jí bude předáno staveniště. Na provedení demolice bude mít sto dní,“ přiblížila ředitelka léčebny.

Polovina areálu byla propůjčena nemocnici

Pavilon byl spolu s ostatními budovami léčebny stavěn ve dvacátých letech minulého století. Už v červnu 1906 přitom zastupitelstvo Německého Brodu žádalo dopisem Zemský správní výbor o vybudování psychiatrické léčebny pro 1 200 pacientů. Stalo se tak v rámci programu budování ústavů pro choromyslné na venkově. První pacient byl do Brodu přijat 21. května 1928.

V období druhé světové války ale došlo k útlumu léčby. „Nacistická ideologie neměla místo pro duševně nemocné mezi svojí rasou nadlidí,“ píše se na webových stránkách nemocnice. K rozvoji došlo opět až po válce. A to jen na pár let.

Provoz psychiatrie obnovila v březnu 1946. Polovina tehdy nevyužitého areálu ústavu však byla propůjčena nemocnici. Počítalo se s tím, že duševní choroby po válce vymizí. To se však nestalo.

Díky detašovaným pracovištím stoupla kapacita léčebny postupně až na 1 530 lůžek.

Zápůjčka části areálu okresní nemocnici měla trvat deset let. Protáhla se téměř na pětinásobek. Do pavilonu číslo 4 bylo situováno gynekologicko-porodnické oddělení. To v 90. letech našlo místo v nově postavené hlavní budově nemocnice.