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Dopravní problémy v Jihlavě nekončí, primátor si kvůli nim stěžuje na kraj

Radek Laudin
  15:52
Řidiči v Jihlavě se musejí připravit na další nové zásadní komplikace v červenci a srpnu. Průjezd městem nebude až do konce prázdnin vůbec snadný. Primátor Petr Ryška (ODS) si navíc stěžuje, že vedení kraje nekomunikuje o svých uzavírkách s obyvateli Jihlavy. Hejtmanství oponuje, že jeho akce nejsou nijak tajné.

Důležité je vědět, že výpadovka na Brno od City Parku bude nadále neprůjezdná. Sice se už dokončuje oprava silnice mezi hradbami a obchodním centrem, další uzavírka ale bude příští týden od pondělí následovat.

Dělníci totiž začnou opravovat Brněnskou ulici zhruba od zoologické zahrady až k Tesku. „Tato druhá etapa má podle kraje trvat do pondělí 10. srpna. Taky říkají, že se budou snažit to udělat o maličko dříve,“ uvedl Ryška.

Uzavřená je v Jihlavě aktuálně kvůli opravě silnice i křižovatka u obchodního domu City park. (24. července 2026)
Uzavřená je v Jihlavě aktuálně kvůli opravě silnice i křižovatka u obchodního domu City park. (24. července 2026)
Uzavřená je v Jihlavě aktuálně kvůli opravě silnice i křižovatka u obchodního domu City park. (24. července 2026)
Rekonstrukce průtahu městem by měla začít na jeho západním okraji. Jako první přijde na řadu Žižkova ulice (na snímku), která patří k nejvytíženějším ulicím Jihlavy. (2. června 2026)
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Křižovatka u Teska bude zavřená jen částečně. Z Březinek na Helenín a naopak se bude moci jezdit. Stejně tak bude průjezdný směr z Helenína k Tesku a zpět. Primátor doporučuje řidičům, aby jezdili z Březinek k City Parku přes kruhový objezd v Heleníně, dále po obchvatu a zpět k City Parku po Kosovské ulici kolem psychiatrické nemocnice.

Následně 10. srpna začne třetí etapa oprav průtahu městem a to dokonce na dvou úsecích. Dělníci nastoupí na trasu mezi Teskem a Helenínem. A zároveň na výpadovku na Pelhřimov, tedy na Žižkovu ulici mezi křižovatkou u hřbitova a krajským úřadem.

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„To má být do 24. srpna. Pak poslední týden prázdnin je v plánu oprava v úseku krajský úřad a křižovatka u Zverimexu. Jestli to tak opravdu bude, uvidíme. Tak to máme nahlášeno a my s tím takto počítáme,“ doplnil Ryška.

Od pátku už není podle něj průjezdné Masarykovo náměstí. A to z důvodu, že končí oprava Fritzovy a Tyršovy ulice. Tyto opravy už byly v režii magistrátu, nikoliv kraje.

Firma nestíhala, zásadní opravy se tak potkaly

Vedení jihlavské radnice se podle Ryšky domnívalo, že tyto opravy se stihnou ještě v červnu předtím, než kraj zahájil opravy průtahu. Firma ale v červnu nestihla nastoupit na Fritzovu ulici a tak se obě zásadní opravy v centru potkaly. „Tím vznikla tato situace a komplikace nastaly větší, proto jsme otevřeli Masarykovo náměstí,“ doplnil Petr Ryška.

Od pondělí ale bude na týden uzavřena Mahlerova ulice vedle pivovaru a naproti nové aréně. Tam navíc chystají dělníci úpravu, aby se dalo už brzy do Mahlerovy odbočovat i z Jiráskovy ulice. Dosud tam řidiči mohou jezdit jen od vysoké školy rovně po Tolstého ulici.

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K tomu je nutné přičíst, že jsou dlouhodobě uzavřeny třída Legionářů nad městským nádražím a ještě i ulice 17. listopadu naproti autobusovému nádraží. Taky už dlouho trvá oprava Rošického ulice vedle krytého bazénu. Ta už by měla být od září plně průjezdná. To jsou také akce magistrátu. „A zřejmě v říjnu bude kraj opravovat Znojemskou ulici,“ doplnil primátor.

Ryškovi vadí, že vedení kraje podle něj dostatečně nekomunikuje s obyvateli Jihlavy o uzavírkách ulic, které patří pod hejtmanství. „Kraj v podstatě nekomunikuje. Já a město se pak omlouváme obyvatelům za komplikace, které jsme nemohli ovlivnit,“ nelíbí se Ryškovi.

Komunikace mezi jihlavskými úřady vázne

Magistrát vede koalice ANO, lidovců a ODS. Kraj řídí také ANO, spojence tam má ale jiné: SPD, SOCDEM a podporu komunistů. Někteří politici ANO tak zastávají významné funkce jak na radnici, tak na krajském úřadě. Přesto komunikace mezi dvěma jihlavskými úřady vázne.

Vedení kraje reagovalo na primátorovu kritiku prostřednictvím mluvčí hejtmanství Jitky Svatošové. „Oprava průtahu Jihlavou je aktuálně jediná stavba, kterou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na území města dělá. Informace o opravách průtahu Jihlavou nebyly tajné ani zveřejněné na poslední chvíli,“ uvedla Svatošová.

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Silničáři podle ní publikovali informace na svém webu. „A Kraj Vysočina má rychlý odkaz na informace stále zveřejněný na hlavní stránce svého webu,“ doplnila s tím, že informace poskytovali i dalšími kanály včetně sociálních sítí. „Chápeme, že dopravní omezení vyvolávají emoce. Informace byly zveřejněny opakovaně a s dostatečným předstihem. Velice aktivní byly i dotčené organizace v trase oprav, jejich pomoci s šířením informací si vážíme, především pak pomoci města Jihlavy,“ dodala Svatošová.

Jiná situace je podle ní u řidičů, kteří Jihlavou pouze projíždějí nárazově. Ti skutečně mohou vnímat uzavírky ve městě jako méně přehledné.

„Tomuto se však bohužel nelze vyhnout. Každé dopravní omezení vyvolá jistou nelibost. V případě oprav průtahu Jihlavou se všichni snaží komplikace eliminovat, opravy byly rozděleny záměrně na více etap, aby měly co nejmenší dopad na obslužnost konkrétních lokalit města. Veřejnosti, především pak řidičům, děkujeme za pochopení,“ doplnila mluvčí. A doporučila řidičům, aby sledovali krajský web a jeho sociální sítě.

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