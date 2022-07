Obří výrobní haly na okraji Světlé vyrostou, ne však pro brodskou firmu

„Není to mrtvý projekt. Stále ho chystáme. Máme stavební povolení, učinili jsme spoustu investic v přípravné fázi, k pozemku jsme přivedli elektřinu. Děláme kroky směrem k výstavbě, zatím ale bohužel nejsou navenek příliš vidět,“ uvedl Ladislav Olšbauer, jednatel společnosti YZO Světlá, jež výstavbu připravuje.

Zároveň ale připouští, že skutečně ke zdržení došlo. Mohou za to především události posledních tří let. „Situace s covidem a válkou na Ukrajině nám nehraje do karet. Firmy se chovají jinak, než by se chovaly za normálních okolností,“ vysvětluje Olšbauer.

„Bohužel se to zkomplikovalo už loni a letos ještě víc tím stavem na Ukrajině. Na poli u skláren se zatím skutečně nic neděje,“ potvrdil světelský starosta František Aubrecht. Ještě loni firma slibovala, že do konce roku 2021 bude zastavěna třetina plochy.

Oproti úvodním představám se rovněž změnil koncept celého desetihektarového areálu. Zatímco v úvodní fázi autoři projektu počítali se stavbou dvou výrobních hal a administrativního a logistického centra prakticky výhradně pro potřeby společnosti ZOK System, nyní je vše jinak.

Německý partner ZOK System není tak silný

Na webových stránkách společnosti YZO už jsou nové vizualizace. Namalované jsou však pouze dvě obří haly. A celá prezentace se tváří, jako by byl areál po dostavění k pronájmu. Se společností ZOK System už se nepočítá. Byť YZO byla založena jako dceřiná firma právě firmy ZOK System.

„Společnost ZOK System skutečně měla ambice tam být. Ale ne úplně šťastně se rozhodla investice zdržet, což nám udělalo čáru přes rozpočet,“ přiznává nyní Ladislav Olšbauer.

ZOK System je firma z Havlíčkova Brodu. Už více než čtvrt století se zabývá výrobou a prodejem vybavení obchodů. Vyrábí nejrůznější regály, stojany, reklamní předměty či poutače. Spolupracuje s velkými řetězci, ale dodává i atypické doplňky menším prodejnám. Sídlí v přebudovaném bývalém zemědělském statku v místní části Perknov. Ve Světlé plánovala zaměstnat tři stovky lidí.

Právě Ladislav Olšbauer byl v polovině devadesátých let jedním z jejích zakladatelů a dlouhou dobu do svého odchodu i spolumajitelem. „Měl jsem osobní zájem, aby se do Světlé firma přestěhovala. Trhá mi srdce, že tam nebude,“ konstatoval jednatel. Na vině je podle něho spojení firmy s německým partnerem, z něhož se vyklubal ne tak silný hráč, jak se v počátku jevil.

Budoucí zaměstnavatel má vyvážit výrobu skla

Partnery pro projekt tak musí YZO hledat někde jinde. „Objevují se zajímavé nabídky,“ říká Ladislav Olšbauer. Konkrétnější ale zatím být nechce.

„Máme zájem, aby byl zdejší zaměstnavatel v harmonii s městem a aby vyvažoval jednosměrné zaměření Světlé na sklo,“ dodal.

Jednat by se mělo o renomovanou společnost zabývající se lehkou průmyslovou výrobou. Stavět by se podle něj mohlo začít v řádech několika týdnů až měsíců.

Za téměř desetihektarový pozemek společnost YZO Světlá před třemi roky zaplatila necelých 27 milionů korun. Město však z prodeje průmyslové zóny prakticky žádný zisk nemělo. Dvacet milionů z toho šlo na vyplacení města z nevýhodných dotačních podmínek.

Průmyslovou zónu u výpadovky na Havlíčkův Brod totiž Světlá zřizovala s dvacetimilionovým státním příspěvkem po krachu skláren v roce 2008. Státní peníze pomohly s výkupem pozemků i jejich přípravou, nepokryly však celou částku.

Stát nastavil takřka nesplnitelné podmínky

Jenže některé z podmínek uvedených ve smlouvě o dotaci byly velice striktní. Pro firmy, jež by projevily o pozemky zájem, se ukázaly být takřka nesplnitelné. Po prvních jednáních si to tak zájemci vždy rozmysleli a odešli.

„Firmy se musely například zavázat, že po dobu nejméně pěti let budou zaměstnávat minimálně dvě stě lidí. Ale v podmínkách byly i takové detaily, jako kolik lidí má být na jednu linku či stroj. Splnit to ze strany firem se ukázalo jako nemožné,“ popisoval před třemi roky tehdejší starosta Světlé a nynější krajský radní Jan Tourek.

Světlé se navíc velice rychle krátil čas, do kdy měla dotační podmínky splnit. Pokud by tak neučinila do roku 2020, musela by celou dotaci vracet ze svého vlastního rozpočtu.