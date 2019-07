Změna územního plánu umožnila výrobu pod okny domů v rezidenční čtvrti

16:16 , aktualizováno 16:16

Vedení Havlíčkova Brodu si dost možná zadělalo na budoucí problémy v lokalitě Čechovka. I přes odpor části zastupitelů většina sboru schválila změnu územního plánu. Pod okny nového Villa Parku tak může vzniknout plocha pro drobnou výrobu a skladování. Co by to mohlo přinést, vědí na druhém konci města.