Výrobce leteckých motorů PBS násobně zvýší produkci, pomůže i nová pec

Firma je nyní v situaci, kdy se z desítek kusů vyrobených motorů posunula do stovek a je na cestě k tisícům. S přílivem nových zakázek potřebují v bítešském závodě rovněž nové zaměstnance.

„Jejich počet nám minulý rok vzrostl o stovku - na stávajících zhruba sedm set,“ upřesnila Monika Hrubalová, marketingová ředitelka PBS Group.

Vedle připravovaných investic do výroby ve Spojených státech a Indii bude letos skupina investovat 300 milionů korun právě do svého výrobního závodu ve Velké Bíteši.

První finance míří do slévárny pro technologii přesného lití, kterou si dnes prohlédl také ministr průmyslu Lukáš Vlček. Slavnostně tam zprovoznili moderní žíhací a vakuovou pec.

PBS Velká Bíteš Renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky. Firma ale také platí za přední evropskou slévárnu přesného lití. Dodává odlitky pro oblasti energetiky, dopravy, pro letecký i sklářský průmysl. Zajišťuje i galvanické povrchové úpravy a vysoce přesné obrábění. Spadá pod skupinu PBS Group. Historie společnosti sahá do roku 1814, kdy byla Janem Reiffem založena strojírna ve Šlapanicích. Samotná značka PBS byla vytvořena v roce 1929. Přesun závodu z Brna do Velké Bíteše je datován do roku 1950, kdy začaly vznikat ve městě první výrobní haly. Slévárna přesného lití byla v bítešském podniku zprovozněna roku 1969.

„Nová vakuová pec nám pomůže zajistit zvýšení výroby vysoce kvalitních odlitků dílů ze superslitin na bázi niklu, a to především pro letecké a námořní aplikace. Tato investice v řádu desítek milionů korun je klíčová pro další úspěšný rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti,“ přiblížil Milan Macholán, generální ředitel výrobního závodu PBS Velká Bíteš.

Díky novému mechanismu vakuové pece lze navýšit produktivitu odlévání. Samozřejmostí jsou i jeho plně digitalizované systémy, jež umožňují například automatické tavení a programovatelné lití.

V žíhací peci dochází k předehřívání keramických skořepin, tedy připravených forem, a to při teplotě 1 050 stupňů Celsia. Ve vakuové peci pak vznikají, tentokrát o teplotách dosahujících až 1 700 stupňů, finální kovové produkty, a to až do hmotnosti 65 kilogramů.

PBS posiluje obranu NATO, ocenil ministr

Výrobky ze slévárny ve Velké Bíteši, která se může chlubit více než půlmiliardovým ročním obratem, směřují částečně do letectví. Další zakázky jsou určeny například pro externí zákazníky z odvětví automotive nebo dopravních prostředků.

Právě posílení svých výrobních kapacit považuje společnost PBS Group za jeden ze svých stěžejních úkolů. „Pro rok 2025 připravujeme investice do výroby v České republice ve výši 300 milionů korun a více než 100 milionů korun pak do vývoje nových produktů,“ upřesnil Pavel Čechal, výkonný ředitel PBS Group.

Proudový motor

PBS TJ150 Chlouba z produkce PBS Group. Motor je určen pro bezpilotní letecké aplikace, nedávno získal prestižní ocenění časopisu Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Produkt má široké spektrum využití - od cvičných terčů a dronů až po další bezpilotní aplikace. „Díky vysokému tahu, spolehlivosti, nízké hmotnosti a možnostem modifikací splňuje požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Je výsledkem více než padesátileté tradice PBS Group v leteckém průmyslu a své uplatnění nachází i v náročných podmínkách obranného a bezpečnostního sektoru,“ shrnul výkonný ředitel PBS Group Pavel Čechal.

Její strategickou roli na poli českého průmyslu potvrdil při své dnešní návštěvě i ministr průmyslu Vlček. „Díky kvalitě svých výrobků se firma čím dál více prosazuje na zahraničních trzích. Svou produkcí navíc pomáhá zvyšovat výrobní kapacity obranného průmyslu aliančních států NATO a tím přispívat k posilování kolektivní obrany spojenců Západu,“ okomentoval.

PBS Group je v oblasti letectví mezinárodně uznávaná hlavně díky svým proudovým motorům a výrobě pomocných pohonných jednotek pro letouny a vrtulníky. Podílí se také na vývoji komponentů pro letouny F-35 společnosti Lockheed Martin a spolupracuje s dalšími světovými hráči, jako je například americký výrobce leteckých motorů Pratt & Whitney.

Právě vlastní výroba v Americe byla loni už v podstatě zahájena, hlavně co se týče montáže a testování. „Na konci prvního čtvrtletí roku tam otevřeme vlastní prostory pro montáž a testování. A v průběhu roku 2025, pravděpodobně na přelomu září a října, bychom měli být schopni vyrábět motory kompletně a z dílců, které budou vyrobeny v Americe,“ shrnul Čechal.

Doplnil, že rozvojové aktivity v Indii jsou také v přípravě. „Aktuálně si tam vytváříme dodavatelský řetězec. Do budoucna ale samozřejmě předpokládáme také vlastní výrobu, i když v tomto případě to asi ještě bude pár let trvat,“ podotkl Čechal.