„Vy tady tu stěnu vidíte? Pořád si říkám, že až ji zapnou do elektřiny, objeví se a začne fungovat,“ konstatuje žena ironicky s hořkým pousmáním. Daniela Veselá bydlí ve starším stavení v samém centru Pravíkova, vesničky spadající pod Kamenici nad Lipou. Přímo jejím středem prochází velmi frekventovaná silnice I/34 spojující Pelhřimov a Jindřichův Hradec.
Stěnu tu postavili pro žabičky a rybky v potoce. Ale ne pro lidi. Nechápu, proč úsek podél domu mého a mého souseda chybí, a naopak je stěna podél potoka, kde nikdo nebydlí.