Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Stavba protihlukové stěny v Pravíkově byla poslední investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Vysočině v letošním roce. Práce byly zahájeny v srpnu, týden před Vánoci už bylo místo průjezdné bez omezení, byť drobné dodělávky na zhotovitele ještě čekají.
Bariéra proti hluku po pravé straně ve směru na Kamenici nad Lipou je dlouhá celkem 304 metrů. Je složena ze čtyř samostatných částí o délkách 81, 66, 108 a 49 metrů. Stěna je vysoká dva až dva a půl metru. Protože je přímo uprostřed zastavěného území, je transparentní, tedy průhledná. Vrchní díly jsou skleněné.
Podél stěny zůstalo místo na zvýšenou nezpevněnou krajnici širokou jeden a čtvrt metru. V úseku o délce 81 metrů pak byla pokryta zámkovou dlažbou a připomíná chodník.
„Stavba se musela vypořádat hned s několika problémy, například starou studnou v trase protihlukové stěny nebo kabely telefonu a internetu, které křížily přeložení elektrického vedení pro veřejné osvětlení,“ zmínil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.
Stavbu protihlukové stěny v Pravíkově si vyžádaly výsledky hygienických měření. Jak se zjistilo, obyvatelé obce byli hlukem z provozu zatíženi vysoko nad povolené limity. Silnice totiž patří k páteřním tahům a podle toho je i zatížena. „Projede tudy v průměru každý den na šest tisíc vozidel, z toho nákladní auta a kamiony tvoří zhruba pětinu,“ podotkl Veselý.
Stěnu pro ŘSD stavěla společnost Firesta-Fišer. Ta se zavázala práce vykonat za 12,63 milionu korun bez DPH. Bylo to o sto tisíc méně, než odhadoval projekt.