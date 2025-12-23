Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Autor:
  8:54
O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a dálnic nechat instalovat protihlukovou stěnu. Práce byly nyní dokončeny, dopravní omezení zmizelo.
Fotogalerie3

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé domů hned za ní si konečně užijí trochu klidu. Protože je stěna blízko u domů, je prosklená. Foto bylo pořízeno krátce před dokončení prací. Nyní už je vesnice průjezdná bez omezení. | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Stavba protihlukové stěny v Pravíkově byla poslední investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Vysočině v letošním roce. Práce byly zahájeny v srpnu, týden před Vánoci už bylo místo průjezdné bez omezení, byť drobné dodělávky na zhotovitele ještě čekají.

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé domů hned za ní si konečně užijí trochu klidu. Protože je stěna blízko u domů, je prosklená. Foto bylo pořízeno krátce před dokončení prací. Nyní už je vesnice průjezdná bez omezení.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Bariéra proti hluku po pravé straně ve směru na Kamenici nad Lipou je dlouhá celkem 304 metrů. Je složena ze čtyř samostatných částí o délkách 81, 66, 108 a 49 metrů. Stěna je vysoká dva až dva a půl metru. Protože je přímo uprostřed zastavěného území, je transparentní, tedy průhledná. Vrchní díly jsou skleněné.

Podél stěny zůstalo místo na zvýšenou nezpevněnou krajnici širokou jeden a čtvrt metru. V úseku o délce 81 metrů pak byla pokryta zámkovou dlažbou a připomíná chodník.

„Stavba se musela vypořádat hned s několika problémy, například starou studnou v trase protihlukové stěny nebo kabely telefonu a internetu, které křížily přeložení elektrického vedení pro veřejné osvětlení,“ zmínil mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

S protihlukovou stěnou u Květnova pomáhá vrtná souprava, zasadí 88 pilířů

Stavbu protihlukové stěny v Pravíkově si vyžádaly výsledky hygienických měření. Jak se zjistilo, obyvatelé obce byli hlukem z provozu zatíženi vysoko nad povolené limity. Silnice totiž patří k páteřním tahům a podle toho je i zatížena. „Projede tudy v průměru každý den na šest tisíc vozidel, z toho nákladní auta a kamiony tvoří zhruba pětinu,“ podotkl Veselý.

Stěnu pro ŘSD stavěla společnost Firesta-Fišer. Ta se zavázala práce vykonat za 12,63 milionu korun bez DPH. Bylo to o sto tisíc méně, než odhadoval projekt.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

Hluk z hlavního tahu ve vsi snížila prosklená stěna. Vede i přes starou studnu

Nová protihluková stěna v Pravíkově na Pelhřimovsku už stojí. Zejména obyvatelé...

O něco více klidu už zažívají obyvatelé Pravíkova na Pelhřimovsku. Přímo skrz malou vesnici vede frekventovaná silnice 34 na Jindřichův Hradec. Kvůli nadměrnému hluku muselo Ředitelství silnic a...

23. prosince 2025  8:54

Vyběhat či vychodit vánoční cukroví? K pohybu láká i stále oblíbenějším kufrování

Při kufrování účastníci hledají dle mapy kontrolní stanoviště, kde obvykle...

Poslední dny roku nemusejí být jen o odpočinku, návštěvách, konzumaci cukroví a sledování pohádek v televizi. Období dovolených a vánočních prázdnin mohou lidé spojit i s netradičním pohybem na...

22. prosince 2025  13:58

Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu, s VRT se očekává její větší vytížení

Zastávka v Družstevní ulici má za sebou modernizaci. Lidé nyní využívají...

Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a...

22. prosince 2025  8:37

Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem

16. ročník akce opět přilákal spoustu diváků, bylo jich plné nábřeží. (20....

Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž centra Třebíče se choulí v kabátech. Ne tak ale místní lední medvědi, tedy přesněji – Klub ledních...

21. prosince 2025  9:50

Škola hrou. Mladí stavaři v Brodě se připravují i s pomocí simulátoru rypadla

„Kokpit“ simulátoru je totožný s tím, jaké jsou v běžném rypadlu značky Volvo....

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě pořídila novinku, která není k vidění nikde jinde. Jako jediná škola v republice zakoupila věrný simulátor rypadla. Studenti se s jeho pomocí...

21. prosince 2025  9:31

Na Havlíčkobrodsku potvrdili ptačí chřipku. Letos je to už desáté ohnisko

V areálu společnosti Líheň Studenec ve Vanči na Třebíčsku začalo utrácení...

V Česku znovu udeřila ptačí chřipka, veterináři v sobotu potvrdili výskyt nemoci ve velkochovu slepic v Habrech na Havlíčkobrodsku. Podle nich je nezbytné zlikvidovat zhruba 35 tisíc nosnic. Je to...

20. prosince 2025  17:24

Karviná? Krásné období, těší nového kouče. Jméno Jarolím ale v Jihlavě zůstalo

Nový karvinský trenér Marek Jarolím

Aktuální sezonu sice startoval ve druholigové Jihlavě, už více než dva měsíce je však Marek Jarolím trenérem prvoligové Karviné. Do slezského klubu se společně s asistentem Pavlem Němcem a trenérem...

20. prosince 2025  12:11

Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem

Novodobým jihlavským ponocným je průvodce Brány Jihlavy Marek Skřivánek. Sehnal...

Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku Josefa Lady. V beranici a v dlouhém kabátu s blýskavými knoflíky, s halapartnou, lucernou a zakrouceným...

20. prosince 2025  9:04

Do Pelhřimova přijde nový zubař. Dostane byt, město mu přispěje i na ordinaci

ilustrační snímek

Obyvatelé Pelhřimova i přilehlých obcí, kteří dlouhodobě bojují s nedostupností stomatologické péče, mají nyní naději na změnu. Radnici se povedlo přilákat nového zubaře, který dostane byt i...

19. prosince 2025  15:06

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli opravě Brány Matky Boží v Jihlavě musejí přesunout i turistické centrum

Kvůli rekonstrukci Brány Matky Boží bude na čas uzavřeno i turistické...

Na počátku roku v Jihlavě začne plánovaná rekonstrukce Brány Matky Boží. Ta s sebou přinese i několik změn a omezení. Jedním z těch nejpodstatnějších je kompletní uzavření oblíbené památky. A spolu s...

19. prosince 2025  8:44

Téměř roční skluz. Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu...

Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v...

18. prosince 2025  14:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.