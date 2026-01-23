„Jde o velmi důležitý projekt, který dlouhodobě zlepší kvalitu bydlení na sídlišti Pražská. Revitalizace se dotkne dopravy, parkování, zeleně i veřejného prostoru mezi domy,“ vysvětluje starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).
Investice má navazovat na úpravy podél Šubertovy a Pražské ulice provedené již před lety.
Revitalizaci sídliště umístěného mezi ulicemi Sídliště Pražská, Masarykova a Pražská podle místostarosta Libora Honzárka (TOP 09) město připravuje již několik let. Před třemi lety bylo vydáno územní rozhodnutí a před koncem loňského roku i stavební povolení. To nabylo právní moci 3. ledna.
„V současné době se dokončuje dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na jejímž základě bude následně upřesněn harmonogram výstavby,“ uvedla mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.
Vedení města zdejším občanům slibuje podstatné vylepšení veřejného prostoru. Nově by měly být vybudovány příjezdové cesty a položeny chodníky. Značné úpravy se dočká zeleň. Doplněn bude mobiliář, vztyčeno a zapojeno nové veřejné osvětlení. Počítá se i s vytvořením menších dětských hřišť a začleněním několika workoutových prvků do prostoru.
Z bláta na dlážděná stání
Jedním z klíčových přínosů projektu by mělo být navýšení počtu parkovacích míst. Během stavebních úprav na sídlišti vznikne celkem 128 regulérních parkovacích stání. Z toho bude sedm míst určeno pro osoby se zdravotním postižením a dvě místa pro dobíjení elektromobilů. „Infrastruktura umožní budoucí instalaci dobíjecích stanic přibližně u každého pátého stání,“ doplnila Melounová.
„Parkování je jedním z nejčastějších témat, která s obyvateli řešíme. V lokalitě nyní parkuje přibližně sto osobních vozidel, která ale často stojí na plochách, jež k parkování určeny nejsou. Tento stav bychom chtěli eliminovat,“ prozradil Honzárek.
Sídliště Pražská se budovalo v 70. letech minulého století. Mezi bytovkami je sice prostoru dost, nicméně parkovacích míst naopak velmi málo. Rozlehlé plochy tu tvoří nevyužívané trávníky a křoviny. Obyvatelé domů tak nyní běžně s auty stojí na trávě, která se v závislosti na počasí mění na rozblácenou bažinu.
Místo zbude i na workout
Snahou radnice bude do zelených ploch zasáhnout a jejich část proměnit v dlážděná a jasně ohraničená parkovací místa. Ta by měla být širší než obvykle, aby na nich pohodlně našli místo i řidiči robustnějších SUV. Uspořádání parkovacích míst by mělo být přehlednější a bezpečnější.
Revitalizace sídliště Pražská v číslech
Hlavní novinky
„Podstatné úpravy se dočká i větší parkoviště před nejjižnější bytovkou u ulice Sídliště Pražská. Ve finále bude mít jen jeden vjezd umístěný dále od křižovatky s Masarykovou ulicí a přechodu pro chodce. Současná situace s výjezdem přímo do křižovatky tam není bezpečná,“ podotkl Honzárek.
Podle něj vedení města s obyvateli sídliště opakovaně o podobě proměny prostoru diskutovalo. Určité nejasnosti si spolu vyjasnili. „Sídliště se nezmění dispozičně. Kde jsou ulice, tam ulice zůstanou včetně páteřní komunikace. Jen bude vše uvedeno do bezvadného stavu a modernější podoby,“ dodal místostarosta.
Kromě vytvoření parkovišť a parkovacích míst dojde i na úpravu prostoru mezi bytovými domy, vzniku odpočinkových a volnočasových ploch, dětských a sportovních a prvků, laviček i nových sadových úprav. Součástí bude také modernizace stanovišť pro tříděný odpad, vybudování autobusového zálivu v ulici Sídliště Pražská a zavedení zóny se sníženou rychlostí 30 kilometrů v hodině uvnitř sídliště.
Bez dotací, zato po etapách
Stavba bude rozdělena do několika základních etap a navazujících podetap. Takové rozčlenění je podle vedení města nezbytné kvůli rozsahu zásahu do veřejných ploch a zachování alespoň částečné dopravní obslužnosti sídliště. Zároveň bude třeba postup koordinovat s vlastníky a správci inženýrských sítí i potřebami obyvatel.
Jak konkrétně budou etapy řazeny za sebou, vzejde až z dohody se zhotovitelem díla. „Prozatím počítáme s tím, že by se začalo od jihu ulicí Sídliště Pražská a zdejším parkovištěm. Ale není to dosud definitivní,“ naznačil Honzárek.
„Chceme postupovat citlivě a s ohledem na každodenní život obyvatel sídliště. Postupná realizace nám umožní minimalizovat omezení a zároveň pružně reagovat na konkrétní situace v území,“ dodal Zbyněk Stejskal.
Začít s úpravami by se mohlo ještě v letošním roce, předpokladem je počátek druhého pololetí. Do té doby je třeba potvrdit investici v radě města, dokončit prováděcí dokumentaci, vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a určit jeho vítěze.
Cenu, kolik bude revitalizace sídliště stát, určí právě až výběrové řízení. Odhady projektantů hovoří o sumě kolem 80 milionů korun. Radnice počítá s tím, že bude veškeré náklady hradit z rozpočtu města. „Nenašli jsme žádný vhodný dotační titul, ve kterém bychom mohli žádat o podporu,“ řekl Honzárek.