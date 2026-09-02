AI je teď možná nejpoužívanější zkratka vůbec. Každý ví, co znamená. Co znamená AI pro vás?
Jasně, všichni už vědí, co ta zkratka znamená. Pro mě se za ní skrývá mimo jiné způsob, jakým můžu ve firmě efektivně rozvíjet spolupráci s ostatními odborníky, a dosahovat tak – právě prostřednictvím AI nástrojů – stále lepších a přesnějších výsledků v oblasti, ve které podnikám.
Vy jste dlouho učil angličtinu, ostatně pořád máte jazykovou školu. Co vás přimělo k tomu „přesedlat“ a věnovat se IT – informačním technologiím, potažmo umělé inteligenci?
S AI jsem začal někdy před dvěma lety. Prvotní impulz mi dal můj bratr, dvojče, který v Brně úspěšně podniká se vzdělávací společností Flotila. Ale já jsem s IT světem koketoval dlouho předtím. A AI vlastně není nic jiného než něco, co je uvnitř toho IT světa. Můžeme si to představit tak, že IT je jedna velká bublina, v níž je AI, která vznikla z toho IT světa. V roce 2016 jsem prošel kurzem programovacího jazyka Java. Později jsem se přes jednu významnou školu v Praze dostal k programování Pythonu, což je programovací jazyk a zároveň nástroj k práci s AI.
Vytušil jste, že se objevil, jemně řečeno, významný trend a chtěl jste být u toho?
V určité chvíli jsem vycítil, jaký netušený potenciál se v této oblasti otevírá. Pochopil jsem možnosti, které AI nabízí. Uvědomil jsem si, že je to de facto revoluce, která změní nejen naše životy, ale i celý byznys svět.
AI už je a v budoucnu bude vynikající sluha a skvělý pomocník. Zároveň pevně věřím tomu, že se nikdy neutrhne ze řetězu – a že se neobrátí role.