Obchod, který byl symbolem rušení venkovských prodejen, je opět zavřený

V roce 2016 keřkovskou prodejnu pustila společnost Coop HB. Jako nástupnické družstvo někdejší socialistické Jednoty provozuje více než stovku menších prodejen po celé republice, většinou právě v obcích, kde jiná možnost nákupu není.

Podle předsedy družstva Vladimíra Stehna bylo provozování prodejny dále neudržitelné. „Za současných podmínek už nejde o ekonomickou aktivitu, ale o sociální službu,“ říkal tehdy naprosto otevřeně.

Prodejnu pak získala Lenka Beránková. Ta už se mohla spolehnout na pomoc Kraje Vysočina, později města Přibyslav, pod nějž Keřkov s dvěma sty obyvateli úředně patří. Obchod provozovala až do letošního léta, byť poslední dobou otevírala jen čtyřikrát týdně. I ona ale skončila a obchod je nyní zavřený.

„Zákazníky jsme byli většinou my důchodci a velmi jsme si cenili toho, že nemusíme pro chléb a pečivo a těžké balené věci do města. Byli jsme rádi, že tady prodejnu a Lenku v ní máme,“ vyznala se v radničním Přibyslavském občasníku místní Marie Voralová.

„Provozovatelka obchodu se odstěhovala. Do Keřkova ještě nějaký čas dojížděla, ale dlouhodobě to tak nešlo. Domluvili jsme se na ukončení nájmu. Prostory prodejny jsou teď prázdné,“ potvrdil přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Nový zájemce se ve lhůtě neobjevil

Zástupci radnice hledají nového nájemce, který by prodejnu obnovil a provozoval. Vyhlásili kvůli tomu veřejnou soutěž. Po podnikatelích, kteří by měli o prostory obchodu, skladu a zázemí o celkové ploše 110 metrů čtverečních zájem, chtěli, aby měli otevřeno alespoň čtyři dny v týdnu.

Město počítalo s tím, že by se obchod znovu otevřel na začátku září. To se však nestane. „V termínu soutěže se žádný zájemce neobjevil,“ konstatoval Kamarád. Termín přihlášek skončil na počátku tohoto týdne.

I starosta tak lituje, že dosavadní nájemkyně odešla. „Měla velmi přátelský nájem, na provoz šly zpočátku krajské dotace, jako město jsme se podíleli na úhradě energií,“ vyjmenoval výhody. Ty by chtěl nabídnout i případnému novému zájemci.

Ponechat v městských prostorách v Keřkově prodejnu je priorita vedení Přibyslavi. Až pokud se to během delší doby nepodaří, bude město přemýšlet, jak bývalý obchod využít jinak. Jisté spekulace už se v Keřkově i Přibyslavi přesto vyrojily.

„Jsou to opravdu jen spekulace. Naše úsilí momentálně jednoznačně směřuje k prodejně,“ odmítl řeči třeba o zázemí pro hasiče Martin Kamarád. Pokud se rychle provozovatel neobjeví, je možné, že do Keřkova znovu po šesti letech bude zajíždět pojízdná prodejna.

Keřkovské potíže spustily dotační programy

Právě na základě obdobných peripetií několika vesnických obchodů na Vysočině, z nichž právě ta keřkovská byla významně zmedializovaná, spustil Kraj Vysočina v roce 2017 dotační program na podporu venkovských prodejen. Později ho doplnil i dotační titul ministerstva práce a sociálních věcí nazvaný Obchůdek.

„Od roku 2021 byl krajský program rozšířen i na podporu dalších služeb pro občany v obci, jako je knihovna, pošta, turistická atraktivita a podobně. Je aktuálně otevřen pouze pro malé obce do 500 obyvatel,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Ministerský program je pak určen výhradně na prodejny, a to v obcích od 500 do tří tisíc obyvatel.

Žadatel, kterým v případě dotace kraje bývá obec a v případě státní dotace jím může být i samotný podnikatel, má nárok na maximálně padesát tisíc ročně. V případě nákupu vybavení obchodů bude možno letos vyplatit až 80 tisíc.

„V roce 2021 krajskou podporu získalo 157 prodejen a 59 prodejen v rámci programu Obchůdek, s celkovou dotací 9,8 milionu korun. Letos je z krajského programu podpořeno 151 prodejen dotací 6,6 milionu. V programu Obchůdek, který bude vyhlášen v září, jsou pro Vysočinu připraveny čtyři miliony korun,“ dodala Svatošová.

Přibyslav krajské peníze získala jen jednou

Na tyto peníze si ovšem případný nový provozovatel obchůdku v Keřkově nesáhne. Protože se jedná o místní část, která je úředně součástí čtyřtisícového města, nemá Přibyslav na dotace nárok.

„Podle současných podmínek ani z jednoho z aktuálních programů žádat nemůže,“ přikývla krajská mluvčí.

„Větší obce by měly být schopny najít prostředky na provoz prodejen ve svém vlastním rozpočtu,“ tlumočila Svatošová i argumentaci, kterou pro svůj třítisícový limit počtu obyvatel používá ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dotaci na prodejnu v Keřkově Přibyslav získala pouze v roce 2018. Tehdy byl krajský program Venkovské prodejny otevřen pro obce do pěti tisíc obyvatel s podmínkou, že prodejna musí být v místní části do 400 obyvatel. V dalších dvou letech pak nebyl bodový zisk Přibyslavi dostatečný.

Současné podmínky s limity 500 obyvatel pro krajský program a tří tisíc obyvatel pro státní platí od loňska.

Po prvním uzavření prodejny v roce 2016 museli Keřkovští nakupovat u pojízdné prodejny: