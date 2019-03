Jihlavou opět chodí muži v černém, vtírají se s nabídkou energií a lžou

Desatero obrany před šmejdy v energetice Nenechte se do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, ne iniciativou obchodníka. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, či se zprostředkovatelem. Je v tom rozdíl. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii. Volá vám někdo na telefon, píše vám na e-mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc...), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. Zdroj: www.eru.cz