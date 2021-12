Jihlava se pokusí prodat hokejovou Duklu, chce si nechat blokační podíl

„Na hledání nového vlastníka a vůbec zahájení průzkumu prodeje si chceme nechat celý příští rok,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS), předkladatel návrhu.

Cílem privatizace má být podle materiálu, který dostali zastupitelé do rukou, trvalé zajištění chybějících finančních prostředků pro provoz klubu. Privatizace má být důležitá také pro zajištění dostatečného objemu financí na výchovu hokejové mládeže a plnění sportovních cílů A týmu v následujících letech.

„Hledáme silného strategického partnera nebo partnery pro rozvoj hokeje a zimních sportů. Je to svázáno s novou halou, která bude potřebovat zkušeného provozovatele. Je to svázáno s hokejem, jeho tradicí, kterou tady chceme zachovat,“ shodli se opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO) a náměstek Ryška.

Oba jsou členy dobrovolné pracovní skupiny Budoucnost ledního hokeje v Jihlavě, kde jsou zastoupení někteří zastupitelé, úředníci magistrátu či fanoušci hokejového klubu.

Znalecký posudek klub ocenil na 9 milionů

Prodej HC Dukla Jihlava by se měl uskutečnit za odhadní cenu. „Znalecký posudek se dělal před rokem a půl, ale musel by se aktualizovat. Tehdy odhadní cena byla přibližně devět milionů korun,“ poznamenal Petr Ryška.

Město si chce zachovat v klubu minoritní vlastnický podíl ve výši 34 nebo 10 procent. Případně i blokační minoritu nebo změní akcie města na akcie se zvláštními právy, které zaručí, že určitá rozhodnutí nebudou moci být přijata bez souhlasu města.

Týkalo by se to například změny sídla, působiště společnosti nebo ochranné známky či práva na hráče.

„To vše by pak bylo podrobně upraveno v rámci smlouvy, kterou by opět schvalovali zastupitelé,“ poznamenal Ryška.

Jednotlivé varianty však budou ještě do konce roku procházet průzkumem, který má být dokončen a zpracován do konce února příštího roku. K podmínkám prodeje má patřit například i zajištění záruk finančních prostředků nového vlastníka na provoz A týmu nebo závazek města poskytnout provozní dotace Horácké multifunkční aréně maximálně do výše 15 milionů korun ročně.

Úvahy souvisí s Horáckou multifunkční arénou

Prodej majoritního podílu hokejového klubu Dukla Jihlava má provázet marketingová akce „Příběh HCD“, která by měla být zpracována do konce února příštího roku.

Privatizace Dukly je spojená s výstavbou nové Horácké multifunkční arény, kterou by měl nový vlastník provozovat.

„Pokud se začne s výstavbou, tak ideálně už s novým vlastníkem, který by tam určitě chtěl mít nějaké prostory. Myslím, že do finální podoby by měl mít právo mluvit,“ domnívá se opoziční zastupitel Radek Popelka.

Město ji chce postavit místo stávajícího Horáckého zimního stadionu (CZ Loko aréna). Půlmiliardovou dotaci na arénu s předpokládanými náklady okolo 1,4 miliardy už Jihlavě letos slíbil kraj. Na výsledek žádosti o příspěvek od Národní sportovní agentury zatím krajské město čeká.

Nicméně na přelomu ledna a února příštího roku chce mít radnice připravenou dokumentaci pro výběr zhotovitele nové víceúčelové arény, aby mohla začít v soutěži vybírat dodavatele zakázky. Hokejový klub by měl na stávajícím stadionu fungovat do 30. dubna příštího roku. Poté by měla přijít na řadu jeho demolice.

O prodeji Dukly se mluví roky, ze všeho sešlo

O tom, že klub přejde do soukromých rukou, se marně mluví už řadu let. Poprvé v roce 2004. Jedním ze zájemců byl například v roce 2006 také bývalý hokejista Petr Buzek.

„Nebyl jsem to jenom já, šlo o skupinu více lidí, včetně velkých společností, které se chtěly zapojit. Ale prostě to celé nakonec ztroskotalo,“ vzpomínal před časem Buzek.

Zájem o převod vlastnictví projevil i současný jednatel klubu Bedřich Ščerban. Ten chtěl odkup za symbolickou jednu korunu. Ze všeho nakonec sešlo.