Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

Ilona Zelníčková
  17:20
O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš. „Patřil k nejvýraznějším osobnostem mezi našimi svěřenci. Bylo nám ctí ho poznat,“ oznámilo vedení Stanice Pavlov na sociálních sítích.
Fotogalerie2

Sympatický a přítulný lišák Luky patřil k miláčkům personálu záchranné stanice v Pavlově i jejích návštěvníků. | foto: Stanice Pavlov

Podle Zbyška Karafiáta, ředitele Stanice Pavlov se dožil vysokého věku. „Běžně se totiž lišky dožívají osmi až deseti let,“ vysvětlil.

Lišák Luky se do Pavlova dostal jako slepé, bezbranné mládě. „Objevila ho tehdy jedna paní nedaleko Chotěboře. Slyšela v betonové skruži kňučení a když se šla podívat, objevila tam mrtvou matku a ještě živé, slepé mládě. A to byl náš Lukášek,“ zavzpomínal Zbyšek Karafiát.

Sympatický a přítulný lišák Luky patřil k miláčkům personálu záchranné stanice v Pavlově i jejích návštěvníků.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Luky byl tedy prakticky od začátku odkázaný na péči člověka. I z toho důvodu byl ochočený a již nebylo možné navrátit ho do volné přírody. Zůstal tedy v záchranné stanici natrvalo. Umístěn byl v expoziční části, kde jej mohli obdivovat návštěvníci stanice.

Lukáš měl podle chovatelů výjimečnou povahu. „Jak nám opakovaně potvrdilo více odborníků, kteří měli zkušenosti s chovem lišek, jen málokterá je tak přátelská a laskavá, jak byl náš Lukášek. Za celý svůj život nikdy neprojevil ani náznak agrese či odporu, a to ani při veterinárních ošetřeních, očkování nebo odběru krve,“ uvedli chovatelé.

Miloval lidi, děti ho mohly krmit z ruky

Jak připomenul Zbyšek Karafiát, lišák Luky miloval lidi. „Měl je skutečně rád. V tom byl výjimečný. I proto jsme se nebáli k němu vodit ani děti z mateřské školy, které ho mohly krmit z ruky,“ řekl.

„Byl to lišák s velkým srdcem - každého radostně vítal, rád se nechal podrbat, podával packu za pamlsek. Měl i svůj liščí smysl pro humor - s oblibou si ‚půjčoval‘ suvenýry od návštěvníků: kšiltovky, batohy, misky nebo i mobily. Miloval slunce, zatímco v dešti občas nevystrčil z nory ani čumák,“ zavzpomínali chovatelé na svého oblíbeného zvířecího parťáka.

Lišák Luky byl i velký mlsoun. Zbožňoval totiž jablečný štrůdl.

Další rekord. Záchranná stanice v Pavlově se postarala o nejvyšší počet zvířat

Poslední měsíce však bylo vidět, že stárne. „Trápila ho artróza, ani sluch už tolik nesloužil. Stal se z něj laskavý dědeček, který si zasloužil péči, klid a odpočinek. Dopřávali jsme mu kloubní výživu a posledního půl roku i léky proti bolesti. Tušili jsme, že asi brzy přijde konec,“ dodal Karafiát.

Informaci o jeho odchodu nenechalo chladnými ani několik tisícovek fanoušků pavlovské záchranné stanice. „Minulý týden jsme si ho hladili. Byl skvělý a ohromně společenský. Prožil u vás hezký život a vypadal spokojeně, i když už na něm byla znát léta,“ napsala například Lenka Joklová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:44

Zastávka, nástupiště i přechod. Cestující vlakem získají ve Velkém Meziříčí lepší zázemí

Jako rozsáhlou a velkorysou označuje vedení Velkého Meziříčí rekonstrukci vlakové zastávky v Družstevní ulici, která začala zkraje září. Stanice v blízkosti centra města prochází nyní obnovou za více...

19. září 2025  6:35

Na Havlíčkobrodsku vlak srazil a zabil člověka. Podruhé za 24 hodin

Mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec ve čtvrtek odpoledne nákladní vlak srazil a usmrtil člověka. Oznámila to mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli nehodě přerušily provoz vlaků na...

18. září 2025  21:49

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

18. září 2025

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  16:56

Jak s eurem a sňatky homosexuálů? Studenti pozvali na debatu politické špičky

Přijetí eura, pomoc Ukrajině, zakotvení zákona o referendu či plnohodnotná manželství pro homosexuální páry. To jsou jen některá z témat, o nichž se hovořilo na politické debatě ve žďárské knihovně....

18. září 2025  12:17

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Už žádné výpadky elektřiny. V Neufe jsou soběstační, energie ovládá počítač

Hrdinové moderní energetiky. Tak se jmenuje soutěž o nejzajímavější projekty, jež využívají obnovitelné zdroje a nabízejí ucelená chytrá řešení. Hlavní cenu mezi firmami si letos odnesla společnost...

18. září 2025  8:10

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  19:56

Velbloud v zemi nikoho má reálný základ, představení uvádí Horácké divadlo

Na reálném základu je postaven příběh, který měl v sobotu českou premiéru v Horáckém divadle Jihlava. Na jevišti ožilo téma z poválečného Československa o skupině skautů, která putuje z Havlíčkova...

17. září 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.