„Všechny moje aktivity přicházejí postupně a přirozeně, není to nějaký dlouhodobý plán. Řídím se podle situace - podle toho, co je aktuálně potřeba řešit. Jdu například ve Žďáře podél řeky, vidím tam spoustu nepořádku, tak to vyhodnotím tak, že by asi pomohlo zorganizovat nějaký hromadný úklid,“ vysvětluje svůj přístup jednatřicetiletý Vojtěch Stejskal.
Právě vodní tok, proplétající se městem a jeho okolím, je nyní díky jeho činorodosti výrazně čistší. V červnu svolal mladý aktivista první úklidovou akci pro veřejnost. Zúčastnilo se jí čtrnáct lidí, kteří si vzali do parády úsek řeky od městského úřadu po Pilskou nádrž.
„O dva měsíce později jsme šli stejnými místy a vytahali ve čtrnácti lidech během čtyř hodin přes tunu odpadu.“